Ξύπνησε ο κλάδος κάνναβης

Η μετοχή της Aurora Cannabis (ACB) έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο +20% μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις. Ο καταλύτης ήταν η αιφνιδιαστική δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει την επαναταξινόμηση της μαριχουάνας σε χαμηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας ναρκωτικών ουσιών. Μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία, εφόσον λάβει σάρκα και οστά, δεν θα έχει απλώς επικοινωνιακή αξία αλλά θα μπορούσε να μετασχηματίσει ριζικά τον κλάδο:

Μείωση του «στίγματος» που συνοδεύει ακόμη τις εταιρείες κάνναβης.

Ενίσχυση της πρόσβασης σε κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση , που σήμερα παραμένει περιορισμένη.

Άνοιγμα δρόμου για έρευνα και φαρμακευτικές εφαρμογές, σε μια αγορά με τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι, παρότι η άμεση αντίδραση της αγοράς ήταν έντονη, η πραγματική υπεραξία για τις εταιρείες του κλάδου θα έρθει μακροπρόθεσμα. Κρίσιμο σημείο θα είναι η θεσμοθέτηση μιας πιο ολοκληρωμένης ομοσπονδιακής μεταρρύθμισης, που θα επιτρέψει στην κάνναβη να μπει για τα καλά στο mainstream των αμερικανικών επενδύσεων.

Στο τεχνικό ταμπλό, η μετοχή της Aurora δείχνει να θέλει να ξεφύγει από τον μακροχρόνιο πυθμένα στον οποίο βρισκόταν καθηλωμένη. Ο σχηματισμός του καθοδικού στροφέα πίεσης τύπου “W” στα $6,88 αποτελεί το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Αν οι αγοραστές καταφέρουν να το υπερκεράσουν, τότε ανοίγει ο ανηφορικός δρόμος προς τον επόμενο στόχο στα $15,45, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από διπλασιασμό από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η ψυχολογία στον κλάδο δείχνει να αλλάζει, και η Aurora Cannabis επιχειρεί να βγει από τη «σκιά» μιας πολυετούς περιόδου απογοητεύσεων. Αν το πολιτικό momentum συνεχιστεί, η μετοχή ίσως μετατραπεί από «παγιδευμένη ιστορία» σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τίτλους υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής προσδοκίας στο αμερικανικό ταμπλό.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 17, 2025