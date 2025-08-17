ΣΥΡΙΖΑ:-Ο-Μητσοτάκης-προσπαθεί-στη-ΔΕΘ-να-παρουσιάσει-τον-εαυτό-του-ως-Άι-Βασίλη-του-Σεπτεμβρίου

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ’ ότι εξήγγειλε ο κ.Μητσοτάκης, γι’ αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει.

Ας δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του ο Πρωθυπουργός

Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος Ακρίβεια στο Super Market Σχολικά είδη Στεγαστική κρίση

Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του μαζεύει τα χρήματα από τους πολλούς και τα αναδιανέμει στους λίγους φίλους του και πολιτικούς του υποστηρικτές. Η οικονομική ολιγαρχία με την κυβερνητική πολιτική πανηγυρίζει, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πιέζεται και δυσφορεί».

