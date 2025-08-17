Close Menu
    Sunday, August 17

    ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου

    ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου

    Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

    «Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ’ ότι εξήγγειλε ο κ.Μητσοτάκης, γι’ αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει.

    Ας δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του ο Πρωθυπουργός

    1. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
    2. Ακρίβεια στο Super Market
    3. Σχολικά είδη
    4. Στεγαστική κρίση

    Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του μαζεύει τα χρήματα από τους πολλούς και τα αναδιανέμει στους λίγους φίλους του και πολιτικούς του υποστηρικτές. Η οικονομική ολιγαρχία με την κυβερνητική πολιτική πανηγυρίζει, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πιέζεται και δυσφορεί».

