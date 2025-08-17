Τα ορόσημα του Σεπτεμβρίου για την ελληνική οικονομία – ΑΕΠ, αξιολογήσεις και στη μέση ΔΕΘ 

Μια σειρά από σημαντικά ορόσημα περιλαμβάνει ο Σεπτέμβριος, μήνας της ΔΕΘ, για την ελληνική οικονομία.

Μια σειρά από σημαντικά ορόσημα περιλαμβάνει ο Σεπτέμβριος, μήνας της ΔΕΘ, για την ελληνική οικονομία. Από τις ανακοινώσεις για το ΑΕΠ β’ τριμήνου που θα δώσει μια καλύτερη εικόνα για το σύνολο του έτους, έως τις αξιολογήσεις από DBRS και Moody’s και τις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς για τον προϋπολογισμό του 2026.

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από την έναρξη της ΔΕΘ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου υπολογίζεται 1,9% σε ετήσια βάση από 2,2% που ήταν το α’ τρίμηνο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας η Morningstar DBRS θα ανακοινώσει τη νέα της αξιολόγηση για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης είχε προχωρήσει τον περασμένο Μάρτιο σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερό outlook. Βασικοί λόγοι της αναβάθμισης ήταν η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών, η αύξηση των εσόδων του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση του χρέους και η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα μετρήσει και πάλι ο Οίκος.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Αύγουστο. O ρυθμός αύξησης τιμών καταναλωτή καταγράφει συνεχόμενη άνοδο τους τελευταίους τέσσερις μήνες φθάνοντας το 3,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει τη νέα της αξιολόγηση και η Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας με Baa3 και σταθερό outlook.

Ταμείο Ανάκαμψης και Προϋπολογισμός

Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η υποβολή του αιτήματος για την καταβολή της 6ης δόσης από το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας που μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Το προσχέδιο θα ενσωματώνει και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ενώ θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης στις διαπραγματεύσεις με του ευρωπαϊκούς Θεσμούς για την πορεία των ελληνικών δημοσιονομικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου.