Το-ΔΝΤ-αναθεωρεί-ανοδικά-τις-προβλέψεις-για-την-οικονομική-ανάπτυξη-της-Κίνας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δημοσίευσε πρόσφατα την επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης «Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές», αναθεωρώντας προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας φέτος στο 4,8%, από 4% που είχε εκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Αντίστοιχη ανοδική αναθεώρηση παρατηρείται και για το 2026, με αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε να φτάσει στο 4,2%.

Η εν λόγω έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με θέμα «Εύθραυστη Ανθεκτικότητα εν μέσω Επίμονης Αβεβαιότητας», δημοσιεύεται σε μια περίοδο έντονης εξωτερικής αβεβαιότητας και υποτονικής οικονομικής ανάκαμψης.

Παρά τις συνθήκες αυτές, το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπερβαίνοντας τις διεθνείς προσδοκίες. Το ΔΝΤ χαρακτήρισε την επίδοση αυτή ως «ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική δραστηριότητα», γεγονός που αντανακλά τη σημαντική ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας.

Πέραν του ΔΝΤ, διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, όπως η Deutsche Bank, αναθεώρησαν επίσης ανοδικά τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της Κίνας, επισημαίνοντας ότι η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της χώρας θα στηρίξει τη συνεχιζόμενη οικονομική της άνοδο. Η ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον ολοένα και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης αποδίδεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, στις εξαγωγές και στην καινοτομία. Όσον αφορά την εγχώρια ζήτηση, η Κίνα έχει εφαρμόσει πιο ενεργές και αποτελεσματικές μακροοικονομικές πολιτικές, με την ανάκαμψή της να αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης.

Στον τομέα των εξαγωγών, ο όγκος του εμπορίου αγαθών της Κίνας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό το 2024, παρέχοντας ισχυρή στήριξη στην ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας και σημαντική εγγύηση για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Στον τομέα της καινοτομίας, η ταχεία πρόοδος νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο εμπόριο και τις κεφαλαιακές ροές. Η επένδυση και η πρόοδος της Κίνας σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για τη μελλοντική της οικονομική ανάπτυξη.

Η ισχυρή επίδοση της κινεζικής οικονομίας ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας. Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες, πολλοί μεγάλοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας.

Η συμβολή της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία δεν αποτυπώνεται μόνο στην άνοδο των οικονομικών δεικτών και στη διεύρυνση του εμπορικού όγκου, αλλά και στον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας και βεβαιότητας, μέσω της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ευρέως την Κίνα ως σταθεροποιητικό παράγοντα και κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας.