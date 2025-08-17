cre:-Ο-αόρατος-μηχανισμός-που-γκρεμίζει-αγορές

Καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα διαδοχικά εορταστικά πλέον ιστορικά υψηλά της Wall Street, η μακροπρόθεσμη διαγραμματική αντιπαράθεση της τιμής του χρυσού σε σύγκριση με το δείκτη S&P 500 μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο σήμα για το πότε να περιμένουμε τον επόμενο μεγάλο καθοδικό κύκλο της αγοράς.

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι τα Capital Rotation Events (CRE), όπου σημαντικά κεφάλαια μετακινούνται σταδιακά από τις μετοχικές αξίες σε ασφαλέστερα καταφύγια όπως είναι ο χρυσός, συχνά σηματοδοτούν την κορύφωση και την απαρχή μιας επώδυνης περιόδου στασιμότητας και υπεραπόδοσης του χρυσού. Προσέξτε τα CRE δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη.

Η συνηθισμένη διάρκεια που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο «παρασκήνιο» της αγοράς ξεπερνά τα 4 με 5 χρόνια. Όταν όμως φτάσει στο τέλος ξεκινάει η βύθιση που μετά οδηγείται εν μέσω bear market σε γενικευμένο sell-off και κατάρρευση.

Αξιοσημείωτα CRE εμφανίστηκαν σε όλη την περίοδο δεκαπενταετίας 1930 με 1945, την πενταετία πριν την κατάρρευση του 1974 και 7 χρόνια πριν την πτώχευση της Lehman Brothers το 2007 – 2008.

Κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα CRE ξεκινάνε όταν έχουμε το μοτίβο μιας διαγραμματικής ανοδικής διάσπασης ενός σχηματισμού τάσης στο chart αντιπαράθεσης χρυσού με S&P 500 (XAUUSD/SPX).

Προσέξτε τώρα. Στη τελευταία δεκαετία έχει σχηματιστεί η γραμμή αντίστασης “Q” που αρνείται να αφήσει την αναλογία να πάρει τον ανηφορικό δρόμο. Μάλιστα έχει δοκιμαστεί να διασπαστεί τρείς φορές, το 2016, το 2020 και πρόσφατα τον Απρίλη της ταριφολογίας.

Το μακροπρόθεσμο λοιπόν υποθετικό πάντα σενάριο λέει ότι ο S&P είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την ανοδική του μακροπρόθεσμη τάση έως το 2030 με 2031 χτυπώντας τιμές μέσα στο εύρος διακύμανσης των 8.900 με 10.500 μονάδων (!).

Κάπου όμως προς το τέλος της διαδρομής αυτής η γραμμή “Q” θα σπάσει ανοδικά δίνοντας την έναρξη των Capital Rotation Events όπου θα οδηγήσουν μετά το 2033 σε μεγάλο sell-off και κατάρρευση της Wall Street.

Παράλληλα τα τελευταία 80 χρόνια πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις για το που είναι ο πάτος της Wall Street στα μεσομακροπρόθεσμα bear market μας τις δίνει η επαφή του S&P 500 στο λογαριθμικό μηνιαίο chart τιμών με τον απλό κινητό μέσο των 300 μηνών. Τέτοιες ενδείξεις λάβαμε το 1944, το 1949, το 1974 και το 2009.

Και οι τέσσερις χρονικές επαφές σφύριξαν λήξη της πτωτικής καταιγίδας. Σύμφωνα με τους μακροχρόνιους αλγοριθμικούς ταλαντωτές είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια τέτοια επαφή με τον 300ρη κινητό μέσο το 2037 κάπου στις 5.300 μονάδες.

Καλό είναι πάντως να έχουμε στη στρατηγική και ένα έστω και υποθετικό δεκαετές σενάριο κίνησης των αγορών.

