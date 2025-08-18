Αβεβαιότητα-στις-αγορές:-Ο-στασιμοπληθωρισμός-στις-ΗΠΑ-και-οι-παγκόσμιες-επιπτώσεις

Το φάντασμα της μειωμένης ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον ενισχυόμενο πληθωρισμό στις ΗΠΑ στοιχειώνει τις παγκόσμιες αγορές, οδηγώντας πολλούς επενδυτές σε αναδιάταξη των χαρτοφυλακίων τους.

Πιο αναλυτικά, περίπου το 70% των επενδυτών παγκοσμίως που συμμετείχαν σε έρευνα της BofA Global Research στις αρχές Αυγούστου δήλωσαν ότι αναμένουν στασιμοπληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες. Τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν την αδυναμία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, την απότομη αύξηση του βασικού πληθωρισμού και την απροσδόκητη άνοδο των τιμών παραγωγού δικαιολογούν αυτήν την ανησυχία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι μετοχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι αγορές ομολόγων είναι ήρεμες, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει πανικός, ακόμη και αν οι κίνδυνοι στασιμοπληθωρισμού στις ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

«Η στασιμότητα βρίσκεται στο μυαλό της αγοράς, αλλά όχι στην τιμή», δήλωσε η Marie-Anne Allier, διαχειρίστρια σταθερού εισοδήματος της Carmignac.

Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού σκιάζει τις αγορές ομολόγων

Παρ’ όλα αυτά, ο επίμονος πληθωρισμός, ή ο φόβος για αυτόν, μπορεί να πλήξει τα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, διαβρώνοντας την πραγματική αξία των σταθερών πληρωμών τόκων με την πάροδο του χρόνου.

Ο Paul Eitelman της Russell Investments, η οποία βοηθά ιδρύματα να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, δήλωσε ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερη νευρικότητα σχετικά με τον πληθωρισμό που πλήττει τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους.

«Εάν είχαμε μια άλλη πολύ αδύναμη έκθεση για την απασχόληση, αυτό θα ενέτεινε σημαντικά τις ανησυχίες (για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ)», ανέφερε.

Φαίνεται, όμως, πως ούτε τα ομόλογα εκτός ΗΠΑ θα προσφέρουν μεγάλη προστασία.

«Τα επιτόκια και το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης των ομολόγων είναι σε υψηλό βαθμό συσχετισμένα μεταξύ των οικονομιών των G7», δήλωσε ο Mayank Markanday, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Foresight Group. «Αν δούμε μια μεγάλη πώληση στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης των ΗΠΑ, είναι πιθανό να δούμε αντίκτυπο και σε μερικές από τις άλλες».

Ήδη έχει σημειωθεί πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων στις κύριες αγορές. Ενώ οι αποδόσεις των διετών ομολόγων είναι χαμηλότερες στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία φέτος, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων είναι υψηλότερες.

Παράλληλα, εάν ο επίμονος πληθωρισμός εμποδίσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια φέτος, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα θα υποστούν, επίσης, ζημίες.

Στο… μάτι του κυκλώνα και η Wall Street

Η Caroline Shaw, διαχειρίστρια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Fidelity International, δήλωσε ότι οι αναλυτές αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ και ότι ο στασιμοπληθωρισμός είναι ένα από τα δύο βασικά σενάρια.

Όπως και με τα ομόλογα, οι μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πιθανό να υποστούν απώλειες, ακόμη και αν ο στασιμοπληθωρισμός περιοριστεί στις ΗΠΑ.

Από το 1990, οι μετοχές παγκοσμίως έχουν υποστεί πτώση κατά μέσο όρο 15% σε περιόδους που τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ έδειχναν συρρίκνωση και τιμές υψηλότερες από το μέσο όρο, σύμφωνα με τον Michael Metcalfe, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της State Street.

Ωστόσο, οι μετοχές συνεχίζουν να σημειώνουν άνοδο προς το παρόν, κάτι που, σύμφωνα με το Metcalfe, υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι «η διαταραχή του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος δεν θα επηρεάσει τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας».

Οι αγορές αγνοούν τις κακές ειδήσεις και επικεντρώνονται στις καλές, δήλωσε η επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Man Group, Kristina Hooper. «Είναι σαν την ανατροφή των παιδιών, θέλεις να βλέπεις μόνο τα καλύτερα στα παιδιά σου, και βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου οι αγορές μπορούν να το κάνουν αυτό», δήλωσε.

«Καμπανάκι» και για το δολάριο

Ο Nabil Milali, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και overlay στην Edmond de Rothschild Asset Management, είναι ένας ακόμη επενδυτής που σημειώνει ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η αμερικανική οικονομία οδεύει προς στασιμοπληθωρισμό. Προέβλεψε, επίσης, περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο στασιμοπληθωρισμός παρουσιάζει διπλό κίνδυνο για το δολάριο, είπε ο Milali, επειδή η αδύναμη ανάπτυξη μπορεί να υποτιμήσει ένα νόμισμα και η επίμονη πληθωρισμός να διαβρώσει την αγοραστική του δύναμη στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι το ευρώ έχει ενισχυθεί κατά 12% έναντι του δολαρίου μέχρι στιγμής φέτος. Άλλα νομίσματα, όπως το ιαπωνικό γεν και η βρετανική λίρα, έχουν επίσης ενισχυθεί.