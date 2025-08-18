Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Πτώση στη Νότια Κορέα

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν τη Δευτέρα (18/8), καθώς οι επενδυτές περίμεναν τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,77% και έφτασε τις 43.710,50 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,43% και διαμορφώθηκε στις 3.120,96 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,50% στις 3.177,28 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 2,11% στις 798,05 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,15% στις 25.248,00 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,88% και έκλεισε στις 4.239,41, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 0,43%, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 24.433,32.

Στην Ινδία, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 σημείωσε άνοδο 1,15% και έφτασε τις 24.916,40 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,86% και διαμορφώθηκε στις 81.294,29 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ανέβηκε κατά 0,23% και έφτασε τις 8.959,30 μονάδες.

Στη Σιγκαπούρη, οι εγχώριες εξαγωγές εκτός πετρελαίου συρρικνώθηκαν κατά 4,6% τον Ιούλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χειρότερα από τη συρρίκνωση 1,8% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο έρχονται μετά από αναθεωρημένο ρυθμό ανάπτυξης 12,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Enterprise Singapore που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Τα αμερικανικά futures σημείωσαν άνοδο λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, γεγονός που τροφοδότησε μια κερδοφόρα εβδομάδα στη Wall Street.