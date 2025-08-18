Close Menu
    ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 33.000 ευρώ κατά τους ελέγχους του Ιουλίου

    Οικονομία
    Πρόστιμα συνολικού ύψους 33.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τους υπαλλήλους της Διυπηρεσιάκης Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, σε όλη την χώρα, τον Ιούλιο.

    Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 23 επιχειρήσεις από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

