Εξοχικές κατοικίες: Άλμα 10% στις τιμές πώλησης – Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση

Αύξηση που ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 καταγράφουν φέτος οι τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών, σύμφωνα με ανάλυση της Elxis-At Home in Greece, εταιρείας που ειδικεύεται στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται, η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ωθεί και φέτος τις αξίες προς τα πάνω.

Η μέση τιμή πώλησης και η υπεραξία

Το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε €4.675/τ.μ., από €4.243/τ.μ. το 2024, αλλά και €3.675/τ.μ. το 2023 και €3.458/τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

- Elxis At Home in Greece

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis-At Home Greece, σημειώνει τα εξής: «Νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγγύτητα ή θέα προς την θάλασσα, που να μην ξεπερνούν σε κόστος τις 400.000 – 450.000 ευρώ, όπως αυτές που προσφέρει η Ελλάδα, είναι δυσεύρετες σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, η επενδυτική αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών, προσφέρουν και την προοπτική μελλοντικών υπεραξιών, ενισχύοντας έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό».

Στα νησιά του Ιονίου οι υψηλότερες αξίες

Στην έρευνά της, η Elxis σημειώνει ότι οι υψηλότερες αξίες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου. Φέτος, η μέση τιμή αγγίζει τα €4.866/τ.μ., αντανακλώντας την προσφορά νέων πολυτελών συγκροτημάτων σε παραθαλάσσια σημεία. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της ανάπτυξης νέων έργων υψηλών προδιαγραφών. Σταθερή τα τελευταία χρόνια είναι η ανοδική πορεία των τιμών των νέων εξοχικών και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στην Νότια Κρήτη, καταγράφονται πλέον σημαντικές αυξήσεις, μετά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2023.

- Elxis At Home in Greece

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Μεταξύ των επιμέρους περιοχών, στο Ιόνιο μεγάλη ζήτηση καταγράφεται στην Κέρκυρα, ενώ στην Δυτική Ελλάδα, ξεχωρίζει η ακτογραμμή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και περιοχές, όπως η Πάλαιρος. Στην Κρήτη, τo νότιο τμήμα του Ρεθύμνου και η ευρύτερη περιοχή των Χανίων, που προσφέρουν θέα προς το Λιβυκό και το Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, αποτελούν σταθερά μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές των αγοραστών από το εξωτερικό.

- Elxis – At Home in Greece

Στροφή των αγοραστών σε κατοικίες μακριά από τους «κορεσμένους» προορισμούς

Μια ακόμα τάση που είναι εμφανής και φέτος, είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες, που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς. Η επιθυμία για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και γαλήνη είναι ο ένας λόγος για την στροφή αυτή των αγοραστών. Ο άλλος λόγος, είναι ότι οι περιοχές αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης κι άρα και μελλοντικών υπεραξιών, κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους αγοραστές.