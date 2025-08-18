Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα υπό τη σκιά της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι

Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό.

Πιο αναλυτικά, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς επικρατεί ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται στην αποδοχή των ρωσικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, πιθανόν ζητώντας από την Ουκρανία εδαφικές παραχωρήσεις, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% και διαμορφώθηκε στις 554 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 9.157 μονάδες, ενώ ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 0,18% στις 24.314 μονάδες. Πτώση 0,5% σημείωσε ο CAC 40 στο Παρίσι, κλείνοντας στις 7.884 μονάδες.

Στο επίκεντρο των μετοχών, η Commerzbank σημείωσε πτώση 3,4% έπειτα από υποβάθμιση της σύστασης από την Deutsche Bank, η οποία μετέβαλε τη στάση της από «buy» σε «hold».

Αντίθετα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 6,6%, μετά την έγκριση του φαρμάκου Wegovy για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες.