Η-Ιορδανία-καταδικάζει-το-«πάγωμα»-των-λογαριασμών-του-Ελληνορθόδοξου-Πατριαρχείου-Ιεροσολύμων-από-το-Ισραήλ

Με σκληρή γλώσσα «καταδίκασε» η Ιορδανία την απόφαση του Ισραήλ να παγώσει τους λογαριασμούς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση, παραβίαση ιστορικών δικαιωμάτων και απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων χαιρετίζει τη στήριξη της Ιορδανίας και καταδικάζει το «πάγωμα» των λογαριασμών του Πατριαρχείου.

Η στάση της Ιορδανίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας καταδίκασε με ιδιαίτερη αυστηρότητα την απόφαση του Ισραήλ να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κάνοντας λόγο για «σοβαρή κλιμάκωση» και κατάφωρη παραβίαση των ιστορικών δικαιωμάτων του Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ιορδανική διπλωματία τόνισε ότι το μέτρο, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε βάρος Χριστιανών προσκυνητών, «παραβιάζει απροκάλυπτα τα αιώνια δικαιώματα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων» και συνιστά ενέργεια που «υπονομεύει το ιστορικό και νομικό καθεστώς των ιερών τόπων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, πρέσβης Σουφγιάν Κούνταχ, εξέφρασε την «απόλυτη απόρριψη και καταδίκη» της Ιορδανίας για τις ενέργειες του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι, ως δύναμη κατοχής, «φέρει την πλήρη ευθύνη για τις κλιμακώσεις και τις παραβιάσεις».

Υπογράμμισε μάλιστα πως οι ισραηλινές πρακτικές «αντιβαίνουν στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο» και προειδοποίησε για τις «σοβαρές συνέπειες» τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Παράλληλα, ο Κούνταχ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναλάβει τις νομικές και ηθικές της ευθύνες», ασκώντας αποτελεσματικές πιέσεις στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις παραβιάσεις και να σεβαστεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Υπενθύμισε, επίσης, την ανάγκη διατήρησης του ιστορικού και νομικού καθεστώτος των ιερών τόπων, υπό τη Χασεμιτική Κηδεμονία.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι «ο μόνος δρόμος για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η λύση των δύο κρατών, με τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη βάση των αποφάσεων της διεθνούς νομιμότητας».

Η αντίδραση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Την έντονη καταδίκη της Ιορδανίας απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των Χριστιανών στη Δυτική Όχθη, την καταπάτηση του status quo στην Ιερουσαλήμ και το πρόσφατο «πάγωμα» των λογαριασμών του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από τον Δήμο της πόλης, χαιρέτισε με δήλωσή του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Χασεμιτικό Βασίλειο, τονίζοντας ότι η στήριξη της Ιορδανίας αποτελεί «ασπίδα» και «βαλβίδα ασφαλείας» για τους Χριστιανούς της Αγίας Γης.

«Οι σαφείς και ακλόνητες θέσεις του Βασιλιά Αμπντάλα Β’ απέναντι σε κάθε επίθεση κατά των Χριστιανών των Αγίων Τόπων αντανακλούν το γνήσιο θάρρος και τη σοφία της ιορδανικής ηγεσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Χασεμιτική Κηδεμονία παραμένει «η πραγματική εγγύηση για τη σταθερή παρουσία μας στην ιερή μας γη».

Αναφερόμενος στη μονομερή απόφαση του Δήμου Ιεροσολύμων να δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Πατριαρχείου, ο Μακαριώτατος προειδοποίησε για τις πρακτικές συνέπειες στην κοινωνική και ανθρωπιστική αποστολή της Εκκλησίας.

«Το πάγωμα των λογαριασμών της Εκκλησίας μας θα εμποδίσει τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ανθρωπιστική και κοινωνική μας μαρτυρία μέσω των πατριαρχικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κέντρων εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας στους άπορους, σε μια εποχή όπου πρέπει να προωθήσουμε ένα πνεύμα αλληλεγγύης», επισήμανε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει συντονισμός με τις άλλες Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ για τη διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι στις αυθαίρετες αυτές πρακτικές, ώστε «η φωνή μας να φτάσει σε όλο τον κόσμο».

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναφέρθηκε, επίσης, στις διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος, καλώντας τη διεθνή κοινότητα «να αναλάβει τις ηθικές και ανθρωπιστικές της ευθύνες» και να θέσει φραγμό στις ενέργειες των κατοχικών αρχών.

«Ο παλαιστινιακός λαός είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη γη του, δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ, αλλά θα παραμείνει σταθερός στα ιερά του εδάφη», καταλήγει.