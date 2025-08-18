Η-πρωτιά-του-marathon-venture-capital-στη-Νότια-Ευρώπη

Το Marathon Venture Capital Mutual Fund III ήταν το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VC) που συγκέντρωσε τα περισσότερα χρήματα στη Νότια Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 σύμφωνα με την έκθεση «2025 Southern European Private Capital Breakdown» που δημοσίευσε το PitchBook.

Υπενθυμίζεται πως η «μητρική» Marathon Venture Capital ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Marathon Fund III τον Μάιο, με το νέο fund να συγκεντρώνει κεφάλαια ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Η δυναμική των ελληνικών VCs

Σε ερώτηση για το πώς κρίνει τη δυναμική που έχουν αναπτύξει τα ελληνικά VCs σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια ο εταίρος της Marathon Venture Capital, Πάνος Παπαδόπουλος (φωτό), είπε στο Εuro2day.gr πως «η αλήθεια είναι ότι ζούμε ένα πληθωρισμό σχηματισμού νέων funds στην Ελλάδα χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται και σε μεγέθυνση του οικοσυστήματος σε αριθμό συστάσεων νέων εταιρειών. Υπήρχε στη χώρα μια υπερεπέκταση των κεφαλαίων ρίσκου βάση κάποιων καλών αποτελεσμάτων την περίοδο 2020-2022 χωρίς να υπάρχει συνέχεια.

Ταυτόχρονα ζούμε μια παγκόσμια συρρίκνωση των κεφαλαίων ρίσκου από το 2021 και μετά η οποία είναι πιο έντονη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια όπως φαίνεται και από το report του Pitchbook. Και επιπρόσθετα υπάρχει μια ανάταξη στο ευρύτερο τεχνολογικό χώρο παγκοσμίως καθώς ζούμε τη μετάβαση στην εποχή της ΑΙ και βλέπουμε μια επανεκτίμηση των εταιρειών λογισμικού προς χαμηλότερα μεγέθη αποτιμήσεων και ανάπτυξης».

Αναφορικά με το ποιος είναι ο ρόλος που πιστεύει ότι μπορούν να παίξουν στο μέλλον τα ελληνικά VCs ο κ. Παπαδόπουλος σχολίασε πως «είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια προς επένδυση ενώ ταυτόχρονα αυτά μειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει όμως οι Έλληνες εν δυνάμει επιχειρηματίες να τολμήσουν, να φτιάξουν νέες εταιρείες και να αντλήσουν αυτά τα κεφάλαια».

Η επενδυτική στρατηγική του Marathon Venture Capital Mutual Fund III

Σχετικά με το ποια είναι η επενδυτική στρατηγική που έχει αναπτύξει το Marathon Fund III ο εταίρος της Marathon Venture Capital επισήμανε ότι «χρηματοδοτούμε εταιρείες τεχνολογίας αρχικού σταδίου με επενδύσεις ύψους 1-3 εκατ. στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ στοχεύουμε άνω των μισών να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα».

Όσον αφορά το είδος των Startups που επενδύουν ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε πως «θα λέγαμε ότι επενδύουμε σε εταιρείες που φτιάχνουν ένα δύσκολο προϊόν το οποίο απαιτεί αρκετά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης για να φτιαχτεί είτε/και απαιτεί πολλή μεγάλη προσήλωση από την ιδρυτική ομάδα για να πουληθεί αυτό το προϊόν, γιατί στοχεύουν χώρους που είναι δύσκολο κάποιος να εισέλθει πχ ενέργεια, άμυνα, υγεία, κ.λπ.»

Ακόμα, υπενθυμίζεται ότι η Marathon Venture Capital συμμετείχε πρόσφατα στον νέο γύρο χρηματοδότησης της Delian Alliance Industries. Ερωτώμενος για το εάν έχουν άλλες επενδύσεις στα «σκαριά» ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι «διαρκώς αναζητούμε νέες επενδύσεις αλλά και έχουμε και νέους γύρους χρηματοδότησης σε υφιστάμενες εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο μας που αναπτύσσονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του Pitchbook η συγκέντρωση κεφαλαίων από VCs στη Νότια Ευρώπη παρέμεινε περιορισμένη το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας μόλις στα 100 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η συγκέντρωση κεφαλαίων από VCs στη ζώνη που καλύπτει η έκθεση χαρακτηρίζεται ως αδύναμη, ενώ αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2025.

Ωστόσο, το PitchBook υπογραμμίζει πως εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, με το δυνητικό κεφάλαιο για 20 ενεργά funds στη Νότια Ευρώπη να ξεπερνάει τα 3,5 δισ. ευρώ, αλλά σημειώνεται πως είναι πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων να καθυστερήσει ως το 2026.