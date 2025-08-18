Η-dongfeng-motor-πουλά-το-50%-του-μεριδίου-της-σε-κοινοπραξία-με-τη-honda

Η Dongfeng Honda Engine Co., με έδρα το Γκουάνγκτζου, ιδρύθηκε το 1998 και παρήγαγε κινητήρες για οχήματα Honda στην Κίνα.

Στην πώληση του 50% του μεριδίου της σε κοινοπραξία με την Honda προχωρά η κινέζικη κρατική αυτοκινητοβιομηχανία Dongfeng Motor Group, μία κίνηση που αντικατοπτρίζει την στροφή της χώρας από τα βενζινοκίνητα οχήματα.

Η Dongfeng Honda Engine Co., με έδρα το Γκουάνγκτζου, ιδρύθηκε το 1998 και παρήγαγε κινητήρες για οχήματα Honda στην Κίνα. Η Dongfeng ανάρτησε προς πώληση το μερίδιό της στην πλατφόρμα Guangdong United Assets and Equity Exchange τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. Τιμή εκκίνησης δεν έχει ακόμη οριστεί και η προθεσμία καταχώρισης είναι η 12η Σεπτεμβρίου.

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμήθηκαν σε 5,4 δισ. γουάν (752 εκατομμύρια δολάρια) πέρυσι, όταν κατέγραψε ζημία 227,8 εκατ. γουάν, και έχει χρέη 3,3 δισ. γουάν, σύμφωνα με τα ελεγμένα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της πώλησης. Το εργοστάσιο απασχολεί 827 εργαζομένους.

Το σχέδιο αποεπένδυσης της επιχείρησης υπογραμμίζει πόσο σκληρός και ανταγωνιστικός έχει γίνει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα κατά τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα. Ιαπωνικές εταιρείες, όπως η Honda, η Toyota και η Nissan, βρέθηκαν απροετοίμαστες και τώρα αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο να ανακτήσουν το έδαφος που έχασαν από κατασκευαστές όπως η BYD.

Η Honda μείωσε στο μισό την παραγωγική ικανότητα στο εργοστάσιο κινητήρων της Guangzhou νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, εγκατέστησε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην ίδια πόλη με έναν συνεργάτη από την Κίνα, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και μεταξύ των κινεζικών εταιρειών. Η Dongfeng, που διατηρούσε κοινοπραξίες τόσο με τη Honda όσο και με τη Nissan, είδε τις ετήσιες παραδόσεις οχημάτων να μειώνονται από 3,8 εκατομμύρια το 2016 σε 1,5 εκατομμύριο πέρυσι, σύμφωνα με δεδομένα από το China Automotive Technology and Research Center.