Η-mercedes-καταδικάζει-την-απαγόρευση-των-κινητήρων-εσωτερικής-καύσης-στην-ΕΕ

Ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας, Όλα Καλένιους, ζητά «έλεγχο της πραγματικότητας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, επέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα οχήματα που εκπέμπουν CO₂ από το 2035, ενώνοντας τις δυνάμεις του με άλλους ηγέτες αυτοκινητοβιομηχανιών και φορέων που αμφισβητούν τον στόχο της ΕΕ, καθώς συζητείται η αναθεώρησή του φέτος, αναφέρει το Reuters.

Ο Στιν Όλα Καλένιους (γεννημένος στις 11 Ιουνίου 1969) είναι Σουηδογερμανός επιχειρηματίας. Διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mercedes-Benz. Ο Όλα Καλένιους ήταν ο πρώτος μη Γερμανός που κατείχε και τις δύο θέσεις πριν αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα.

Ο Όλα Καλένιους είναι ένθερμος υποστηρικτής των plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων που εξελίσσει και κατασκευάζει η Daimler. Έχει προωθήσει την πρωτοβουλία για νέα ηλεκτρικά μοντέλα, την μάρκα προϊόντων και τεχνολογίας EQ, μαζί με μια επένδυση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη νέα σειρά οχημάτων με μπαταρία της Mercedes-Benz. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει προτείνει και υποστηρίξει μια σειρά δέκα νέων και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Mercedes-Benz που κυκλοφορήσαν έως το 2022. Το πρώτο αυτοκίνητο ήταν το Mercedes-Benz EQC SUV, το οποίο κυκλοφόρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τώρα όμως που η ηλεκτροκίνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάπτυξή της στην ΕΕ και εντείνεται η πίεση από τις κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων, ο Όλα Καλένιους, σε συνέντευξη Τύπου, ζήτησε να αναθεωρηθεί η απόφαση της ΕΕ που προβλέπει ότι από το 2035 δεν θα επιτρέπεται η πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπουν CO₂.

Στη κατηγορία των καινούργιων αυτοκινήτων που δεν θα επιτρέπεται να πωληθούν από το 2035, περιλαμβάνονται όλα τα μοντέλα με θερμικό κινητήρα καθώς και κάθε μορφής ενέργειας, τα οποία εκπέμπουν έστω και ένα γραμμάριο CO₂.

Η απαγόρευση, την οποία οι υποστηρικτές θεωρούν ότι είναι κρίσιμη για τις πράσινες φιλοδοξίες της Ευρώπης, πρόκειται να επανεξεταστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τους επικριτές να λένε ότι θα θέσει σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ασθενή ζήτηση, τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις απογοητευτικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

«Χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση της πραγματικότητας. Διαφορετικά, οδεύουμε με μεγάλη ταχύτητα εναντίον ενός τοίχου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Όλα Καλένιους, στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχετικά με τον στόχο του 2035, προσθέτοντας ότι η αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης θα μπορούσε να «καταρρεύσει» εάν προχωρήσει αυτή η αποφαση της ΕΕ.

Ο Όλα Καλένιους υποστήριξε ότι οι καταναλωτές απλώς θα έσπευδαν να αγοράσουν αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες ή πετρελαιοκινητήρες πριν από την απαγόρευση.

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού λόμπι αυτοκινήτων ACEA, ο Γερμανός επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας, ζήτησε φορολογικά κίνητρα και φθηνές τιμές ενέργειας στους σταθμούς φόρτισης, για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

«Φυσικά και πρέπει να κάνουμε απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας», δήλωσε ο Όλα Καλένιους.

Σε ανάρτησή του το Automotive News Europe, αναφέρει, γιατί η απαγόρευση των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ το 2035 αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Ο Όλα Καλένιους, αντιτίθεται στο σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των οχημάτων που εκπέμπουν CO₂ από το 2035. Η αντίθεση στην προγραμματισμένη απαγόρευση της πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2035 αυξάνεται, με κορυφαία στελέχη της Mercedes-Benz και της Toyota να εκφράζουν τη γνώμη τους για το θέμα, ενόψει μιας κρίσιμης αναθεώρησης της νομοθεσίας.

