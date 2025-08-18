Κίνα: Η Κεντρική Τράπεζα δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια παρά την επιβράδυνση της οικονομίας

Παρά το γεγονός πως η οικονομία της Κίνας κατέγραψε την χειρότερη μηνιαία επίδοσή της για το 2025 μέχρι στιγμής, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με κινήσεις όπως μείωση επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, στην τριμηνιαία έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών στοιχείων για την εγχώρια ζήτηση, δεσμεύθηκε να εφαρμόσει «επιμελώς» τη μετριοπαθή νομισματική της πολιτική, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στοχευμένη στήριξη της οικονομίας.

Η τράπεζα διατηρεί βελτιωμένες προοπτικές για τον πληθωρισμό και υπονόησε ότι είναι πιθανό να αναβάλει τη χρήση ευρέων εργαλείων χαλάρωσης νομισματικής πολιτικής, όπως μειώσεις των επιτοκίων ή του δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών, για αργότερα μέσα στο έτος. Την ίδια στιγμή, αναλυτές τραπεζών παγκοσμίως προειδοποιούν ότι η οικονομία κινδυνεύει να υποστεί ακόμη πιο σημαντική επιβράδυνση.

«Η έμφαση που δίνει στην εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών σηματοδοτεί περιορισμένη διάθεση για ευρεία νομισματική χαλάρωση», έγραψαν σε έκθεση τους οικονομολόγοι της Goldman Sachs Group Inc.

Η κινεζική οικονομία υπέστη πλήγμα τον Ιούλιο, καθώς η εκστρατεία για τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην εγχώρια αγορά επιδείνωσε την κατάσταση λόγω των υψηλών δασμών. Παράλληλα, η ασθενέστερη ώθηση από επενδύσεις σε υποδομές και από την κατανάλωση αποκάλυψε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της ιδιωτικής ζήτησης.

Ωστόσο, μετά την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 5,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Κίνα μπορεί πιθανώς να αντέξει την επιβράδυνση της ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο και να επιτύχει τον επίσημο στόχο του 5% περίπου.

«Οι διαρθρωτικές πολιτικές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιο σημαντικό μέσο για την PBOC τους επόμενους μήνες σε σύγκριση με τις γενικευμένες μειώσεις των επιτοκίων ή των υποχρεωτικών αποθεματικών», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Citigroup.