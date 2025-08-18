Κεφαλαιακή-ένεση-2,2-εκατ.-ευρώ-στην-ok-anytime-market

Η OK Anytime Market A.E., που έχει ταυτιστεί με την έννοια του σούπερ μάρκετ στις γειτονιές της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων, ολοκλήρωσε στις 7 Αυγούστου αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 2.195.880 ευρώ. Η κίνηση αυτή συνδυάζει εισροή μετρητών 300.000 ευρώ και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 1.895.880 ευρώ από το «υπέρ το άρτιο».

Η χρηματοοικονομική ενίσχυση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση από την έκτακτη γενική συνέλευση (7/7/2025) και επιβεβαιώνει την πρόθεση της διοίκησης να ενισχύσει τη ρευστότητα και να υποστηρίξει τα επενδυτικά της σχέδια.

Η αλυσίδα, που λειτουργεί σε μοντέλο συνδυασμού ιδιόκτητων καταστημάτων και franchise, έχει χτίσει ένα δίκτυο που ανταγωνίζεται τα μεγάλα super market, ποντάροντας στην εγγύτητα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων κάθε ώρα της ημέρας. Άλλωστε λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο.

Πέρυσι η αλυσίδα έκλεισε με καθαρά έσοδα 80,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,7% σε σχέση με το 2023 (74,74 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 960.406 ευρώ, σχεδόν 322 χιλ. ευρώ υψηλότερα από το 2023.

Παράλληλα, το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 48 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε 37,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός έφτασε τα 3,17 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή συνοδεύτηκε από «γνώμη με επιφύλαξη», επισημαίνοντας αβεβαιότητες στην αποτίμηση συμμετοχών ύψους 3,43 εκατ. ευρώ, ανεπαρκείς προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (έλλειμμα 3,2 εκατ. ευρώ) και μη σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού.

Η στρατηγική της εταιρείας κινείται σε επέκταση του αριθμού καταστημάτων, με έμφαση σε κεντρικά και πυκνοκατοικημένα σημεία, επένδυση σε τεχνολογίες διαχείρισης αποθεμάτων και γρήγορης τροφοδοσίας και παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε νέους franchisees, ώστε να ενισχυθεί το μοντέλο συνεργασίας που αποτελεί βασικό μοχλό εξάπλωσης.