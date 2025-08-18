Μακελειό στον Ισημερινό: Επτά νεκροί από επίθεση ενόπλων σε αίθουσα μπιλιάρδου – Δείτε βίντεο

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε επίθεση ενόπλων που έβαλαν στο στόχαστο θαμώνες αίθουσας μπιλιάρδου στο Σάντο Ντομίνγκο, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, εν μέσω συνεχιζόμενου κύματος βίας στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπα, τουφέκισαν ανθρώπους μέσα στην αίθουσα μπιλιάρδου, σε συνοικία όπου βρίσκονται μπαρ στο Σάντο Ντομίνγκο, περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Κίτο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το μακελειό κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Υπάρχουν «επτά νεκροί από πυρά», ενημέρωσε η αστυνομία τον Τύπο, προσθέτοντας πως διενεργεί «έρευνες για να εξιχνιαστεί η βίαιη ενέργεια και να εντοπιστούν οι δράστες».

Κατά δημοσιεύματα, η προκαταρκτική έρευνα υποδεικνύει πως οι φόνοι πιθανόν συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας, ο Ισημερινός, ανάμεσα στα δυο κράτη με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τρομακτική έξαρση της βίας, που αποδίδεται σε συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ των ναρκωτικών.

Μόνο την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου καταγράφτηκαν πάνω από 4.000 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς. Αναλυτές κάνουν λόγο για την πιο αιματηρή έναρξη χρονιάς στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Παρά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται και την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε διάφορες επαρχίες του Ισημερινού, η πολιτική απόλυτης αυστηρότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα δεν έχει μειώσει τον αριθμό των δολοφονιών.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, 14 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στην επαρχία Γουάγιας, μια από τις τέσσερις όπου ο πρόεδρος Νομπόα έχει προχωρήσει στην επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να παταχτεί η βία των συμμοριών.

Τη 10η Αυγούστου, οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ένοπλους που άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους καθώς έβγαινε από ντισκοτέκ. Την ίδια ημέρα, ομάδα ενόπλων με στρατιωτική περιβολή σκότωσαν έξι ανθρώπους σε λαϊκή συνοικία της Γουαγιακίλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ισημερινού και εστία του κύματος βίας που συνταράσσει τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, το 73% της κοκαΐνης που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα διέρχεται από λιμάνια του Ισημερινού. Το 2024, οι αρχές ανακοίνωσαν κατασχέσεις συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών –ρεκόρ–, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

