Μεγάλη ανατροπή στη ΔΕΘ: Μείωση φόρων, αυξήσεις συντάξεων και μισθών – Ανακούφιση για 4 Εκατ. Πολίτες!

Σε μια εποχή όπου η μεσαία τάξη έχει δεχτεί αλλεπάλληλα πλήγματα από οικονομικές κρίσεις, μνημόνια και πληθωρισμό, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων αξίας 1,5 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα σχέδια αυτά στην αρχή Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), προσφέροντας μια «ανάσα» σε νοικοκυριά με εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ετησίως. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα των μέτρων αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με ένα δεύτερο «πακέτο» παρεμβάσεων να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2026, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και την επικύρωση των στοιχείων από την Eurostat.

Πάνω από 100 προτάσεις έχουν συγκεντρωθεί από τα υπουργεία από τον Ιούλιο, και από αύριο ο πρωθυπουργός, μαζί με την οικονομική ομάδα και στενούς συνεργάτες, θα αξιολογήσουν και θα οριστικοποιήσουν τα μέτρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2025. Το πακέτο έχει διετή ορίζοντα (μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές) και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

Εφαρμογή νέων παροχών και μέτρων που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2025, και θα εφαρμοστούν πριν το τέλος του έτους. Νέα μέτρα που θα εξαγγελθούν για πρώτη φορά στη ΔΕΘ, με ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 ή τον Ιανουάριο του 2026. Μέτρα μετά τη ΔΕΘ, που θα ανακοινωθούν και θα εφαρμοστούν μετά τον Μάρτιο του 2026, μετά την επικύρωση των οικονομικών επιδόσεων του 2025 από τις Βρυξέλλες.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Στόχος η Μεσαία Τάξη

Το επίκεντρο είναι η ανακούφιση της μεσαίας τάξης, που ορίζεται ως νοικοκυριά με εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και έχει υποστεί δυσανάλογο βάρος την τελευταία δεκαετία. Το συνολικό όφελος από φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών, στεγαστικές παρεμβάσεις (πάνω από 40 μέτρα συνολικά) εκτιμάται σε 300 έως 2.000 ευρώ ετησίως για πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζόμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Το σχέδιο έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μην παραβιάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες, διατηρώντας την οικονομική σταθερότητα. Αναμένονται θετικές εκθέσεις από την Επιτροπή και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και αναβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s στις 19 Σεπτεμβρίου, Standard and Poor’s στις 18 Οκτωβρίου, Fitch τον Νοέμβριο).

Η κυβέρνηση απέρριψε προτάσεις όπως η αυτόματη ετήσια προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων με βάση τον πληθωρισμό (τιμαριθμοποίηση), λόγω κόστους 1 δισ. ευρώ ετησίως αν ο πληθωρισμός συνεχιστεί (π.χ. 3,1% τον Ιούλιο). Επίσης, απορρίφθηκαν η επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο (κόστος 3 και 5 δισ. ευρώ ετησίως αντίστοιχα), η μείωση ΦΠΑ και η εισαγωγή φόρου αδράνειας σε ακίνητα. Αντίθετα, προτείνεται μια σημαντική εφάπαξ αλλαγή στη φορολογική κλίμακα, ωφελώντας μεσαία εισοδήματα έως 50.000 ευρώ, ιδίως οικογένειες με παιδιά, από εισοδήματα του 2026 (δήλωση 2027). Αυτό θα μειώσει τις παρακρατήσεις φόρου από Ιανουάριο 2026, με ετήσια εξοικονόμηση 1.500-2.000 ευρώ για εισοδήματα έως 40.000-50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένες αλλαγές:

Εισαγωγή χαμηλότερου ενδιάμεσου συντελεστή 15% για εισοδήματα 10.001-16.000 ευρώ, εξομαλύνοντας το άλμα από 9% (έως 10.000 ευρώ) σε 22%, με όφελος έως 420 ευρώ ετησίως για όσους κερδίζουν πάνω από 1.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως.

για εισοδήματα 10.001-16.000 ευρώ, εξομαλύνοντας το άλμα από 9% (έως 10.000 ευρώ) σε 22%, με όφελος έως 420 ευρώ ετησίως για όσους κερδίζουν πάνω από 1.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως. Προσαρμογές σε υψηλότερες κλίμακες : Ο ανώτατος συντελεστής (44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ) μπορεί να ξεκινά από 45.000-50.000 ευρώ και να μειωθεί σε 42% ή 40%, προσθέτοντας 1.000-2.000 ευρώ ετησίως.

: Ο ανώτατος συντελεστής (44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ) μπορεί να ξεκινά από 45.000-50.000 ευρώ και να μειωθεί σε 42% ή 40%, προσθέτοντας 1.000-2.000 ευρώ ετησίως. Αύξηση αφορολόγητου ορίου: Από 8.636 ευρώ (για άγαμους, από 2016) σε 9.500-10.000 ευρώ, προσθέτοντας 100-120 ευρώ ετησίως, λύνοντας την «παγίδα» από αυξήσεις κατώτατου μισθού. Εναλλακτικά, υψηλότερα όρια για οικογένειες με παιδιά (πέρα από +1.000 ευρώ/παιδί από 2024), π.χ. 11.000 ευρώ για ένα παιδί, προσθέτοντας 150-220 ευρώ/παιδί (τρέχοντα: 10.000 για ένα, 11.000 για δύο, 12.000 για τρία).

Σταδιακό Κούρεμα Τεκμηρίων Διαβίωσης

Το πακέτο εισάγει εξορθολογισμό και μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, σταδιακά έως το 2027. Αυτό θα ωφελήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά (κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους), μειώνοντας πρόσθετο φόρο περίπου 300 ευρώ για εισοδήματα που υπολογίζει η Εφορία αλλά δεν υπάρχουν πραγματικά.

Συνταξιούχοι: Κατάργηση Προσωπικής Διαφοράς και Νέο Επίδομα

Η αρχική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενσωματώνοντάς την στις κύριες συντάξεις, ώστε 500-600 χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι (θύματα νόμου Κατρούγκαλου το 2016) να λαμβάνουν ετήσιες αυξήσεις χωρίς συμψηφισμό. Το επικρατέστερο σενάριο είναι μερική κατάργηση, όπως στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους: Αν η διαφορά είναι έως 300 ευρώ, η αύξηση δίνεται κανονικά. Για συντάξεις, το όριο μπορεί να είναι 150-200 ευρώ, λόγω χαμηλότερης μέσης διαφοράς.

Επιπλέον, νέο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ (ενδεχομένως 300) από Νοέμβριο ετησίως, πέρα από ετήσια αύξηση 2,3%-2,4% (βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ). Δικαιούχοι: 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 350.000 ευάλωτοι, με κριτήρια εισοδήματος (έως 14.000 ευρώ/άγαμος, 26.000/έγγαμος) και περιουσίας (200.000/άγαμος, 300.000/έγγαμος).

Αυξήσεις Μισθών: Στήριξη σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων : Έως μισό μισθό επιπλέον ετησίως.

: Έως μισό μισθό επιπλέον ετησίως. Κατώτατος μισθός : Από 1ης Απριλίου 2026, από 880 σε 915-920 ευρώ μεικτά, +250-300 ευρώ/χρόνο για >1 εκατομμύριο ιδιωτικούς υπαλλήλους.

: Από 1ης Απριλίου 2026, από 880 σε 915-920 ευρώ μεικτά, +250-300 ευρώ/χρόνο για >1 εκατομμύριο ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οριζόντια αύξηση στο Δημόσιο: 35-40 ευρώ μεικτά/μήνα από Απρίλιο 2026 (~200-250 ευρώ καθαρά/χρόνο), ώστε εισαγωγικός μισθός να φτάσει 950 ευρώ έως 2027. Συνδέεται με κατώτατο ιδιωτικού τομέα, με έμφαση σε μέτρα κατά ακρίβειας.

Επαγγελματίες και Αυταπασχολούμενοι: Δικαιότερα Τεκμήρια

Αλλαγές στα τεκμήρια για δικαιότερη φορολογία. Νέες παρεμβάσεις σε τεκμαρτό εισόδημα, οριζόντια για κλάδους με ιδιαιτερότητες (π.χ. σχολικά κυλικεία) ή γεωγραφικές περιοχές <500 κατοίκων (που έχασαν εκπτώσεις 50% λόγω Καλλικράτη). Περισσότεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται σε χαμηλότερα τεκμήρια, εξοικονομώντας 300-500 ευρώ, συν τις μειώσεις σε διαβίωσης.

Στεγαστικές Παρεμβάσεις και Μέτρα για Ακρίβεια

Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 40 μέτρα στεγαστικής στήριξης, στοχευμένες επιδοτήσεις και κίνητρα σε τομείς κρατικής παρέμβασης. Εστιάζει σε ανακούφιση από ακρίβεια, με φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις να προσφέρουν 300-2.000 ευρώ/χρόνο.