Οι-τιμές-του-πετρελαίου-παραμένουν-σταθερές,-καθώς-οι-traders-περιμένουν-«μηνύματα»-από-τον-Λευκό-Οίκο

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες εν όψει των συνομιλιών του Τραμπ με τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Η απουσία κινήσεων συμπίπτει με την υποχώρηση του Τραμπ από τις απειλές του να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα δεν κατέληξε σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη.

Η Ρωσία έχει υποστεί αμερικανικές κυρώσεις σε τμήματα της πετρελαϊκής της βιομηχανίας λόγω του πολέμου. Ωστόσο, ο Τραμπ πρόσφατα επέβαλε υψηλότερους δασμούς σε μια τρίτη χώρα, την Ινδία, επειδή, όπως είπε, συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Πίτερ Ναβάρο, ένας από τους κορυφαίους εμπορικούς συμβούλους του Τραμπ, επέκρινε την Ινδία νωρίτερα σήμερα για τη συνέχιση των αγορών ρωσικού αργού πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας την ασιατική χώρα « καιροσκοπική» σε άρθρο του στην εφημερίδα Financial Times.