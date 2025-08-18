Πρόστιμο-216.500-ευρώ-στη-Συνεταιριστική-Τράπεζα-Καρδίτσας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μετά από έλεγχο στις ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

Ο έλεγχος έδειξε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρείται καταχρηστικός, καθώς επέβαλε δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να τις εξειδικεύει, να αιτιολογεί το ύψος τους ή να τις συνοδεύει με τα απαραίτητα παραστατικά.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ο σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.