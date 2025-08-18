Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, August 18

    Πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

    Επιχειρήσεις
    Πρόστιμο-216.500-ευρώ-στη-Συνεταιριστική-Τράπεζα-Καρδίτσας
    Πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

    Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο  ύψους 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μετά από έλεγχο στις ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

    Ο έλεγχος έδειξε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρείται καταχρηστικός, καθώς επέβαλε δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να τις εξειδικεύει, να αιτιολογεί το ύψος τους ή να τις συνοδεύει με τα απαραίτητα παραστατικά.

    Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ο σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com