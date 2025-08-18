Πώς ο Μακρόν κατέστρεψε την οικονομία της Γαλλίας

Όταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη Πρόεδρος της Γαλλίας τον Μάιο του 2017, πολλοί τον χαιρέτισαν ως τον σωτήρα της γαλλικής οικονομίας. Νέος, δυναμικός, με φόντο την τραπεζική και επενδυτική εμπειρία από τη Rothschild, υποσχέθηκε να μεταμορφώσει τη Γαλλία σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις του θα εστίαζαν στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, τη μείωση των φόρων για τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, οκτώ χρόνια αργότερα, το 2025, η εικόνα είναι δραματικά διαφορετική. Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα εκρηκτικό δημόσιο χρέος, αυξανόμενα επιτόκια δανεισμού και πολιτική αστάθεια που απειλεί την οικονομική της σταθερότητα. Αυτό το άρθρο εξετάζει πώς οι πολιτικές του Μακρόν συνέβαλαν σε αυτή την κατάρρευση, εστιάζοντας στην άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων από το 2017 και μετά, καθώς και στην αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Βασιζόμενο σε οικονομικά δεδομένα και αναλύσεις, αποκαλύπτει μια ιστορία υπερβολικών δαπανών, φορολογικών ελαφρύνσεων για τους πλούσιους και πολιτικών αποφάσεων που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις.

Η εκτόξευση του δημόσιου χρέους: Από το 98% στο 110% του ΑΕΠ

Μία από τις πιο εμφανείς αποτυχίες της προεδρίας Μακρόν είναι η δραματική αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Το 2017, όταν ανέλαβε, ο λόγος αυτός βρισκόταν στο 98,3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από το Trading Economics. Μέχρι το 2023, είχε εκτοξευθεί στο 110,6%, ενώ προβλέψεις για το 2024 και το 2025 δείχνουν περαιτέρω αύξηση, φτάνοντας το 112% ή και υψηλότερα, σύμφωνα με στατιστικά από το Statista και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η αύξηση δεν οφείλεται μόνο σε εξωγενείς παράγοντες όπως η πανδημία COVID-19, αλλά και σε δομικές επιλογές της κυβέρνησης Μακρόν.

Η πανδημία, πράγματι, έπαιξε ρόλο: Το 2020, το χρέος ανέβηκε στο ιστορικό υψηλό του 114,9% λόγω μαζικών δαπανών στήριξης της οικονομίας, όπως επιδοτήσεις ανεργίας και ενισχύσεις επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι κριτικοί επισημαίνουν ότι ο Μακρόν κληρονόμησε μια ήδη ευάλωτη οικονομία και την επιδείνωσε με πολιτικές που προκάλεσαν ελλείμματα. Για παράδειγμα, η μείωση του εταιρικού φόρου από το 33% στο 25% το 2018-2022, μέρος του “Macronomics”, στέρησε από το κράτος έσοδα δισεκατομμυρίων, ενώ οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα (όπως η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης επί του πλούτου) ενίσχυσαν την ανισότητα χωρίς να τονώσουν σημαντικά την ανάπτυξη.

Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση του 2022, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οδήγησε σε περαιτέρω δανεισμό για επιδοτήσεις καυσίμων και ενέργειας, αυξάνοντας το έλλειμμα στο 5,5% του ΑΕΠ το 2023 – το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ο Μακρόν, αντί να εφαρμόσει αυστηρή λιτότητα, επέλεξε να διατηρήσει υψηλές δημόσιες δαπάνες, φτάνοντας το 57% του ΑΕΠ – το υψηλότερο στην Ευρώπη – σε τομείς όπως η υγεία και οι συντάξεις. Αυτό, σε συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη (μόλις 0,6% το 2025 σύμφωνα με το ΔΝΤ), οδήγησε σε μια “παγίδα χρέους” όπου το χρέος αυξάνεται ταχύτερα από το ΑΕΠ.

Πολιτικοί αντίπαλοι, όπως η Marine Le Pen και αριστεροί ηγέτες, κατηγορούν τον Μακρόν ότι έγινε “πρόεδρος των πλουσίων”, θυσιάζοντας τη δημοσιονομική ισορροπία για να ευνοήσει τις ελίτ. Παρά τις θετικές πλευρές, όπως η μείωση της ανεργίας από το 9,5% στο 7,3%, η αύξηση του χρέους απειλεί μακροπρόθεσμα την οικονομική βιωσιμότητα, με την S&P να υποβαθμίζει την προοπτική της Γαλλίας σε αρνητική το 2025 λόγω “αδύναμης πολιτικής συναίνεσης”.

Η άνοδος των επιτοκίων ομολόγων: Από το 0,78% στο 3,4% – Σημάδι απώλειας εμπιστοσύνης

Ισως το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της οικονομικής υποβάθμισης είναι η άνοδος των επιτοκίων των γαλλικών 10ετών ομολόγων από την εκλογή Μακρόν και μετά. Το 2017, τα επιτόκια κυμαίνονταν γύρω στο 0,78%, αντανακλώντας χαμηλό ρίσκο και εμπιστοσύνη των αγορών. Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, έχουν φτάσει το 3,4%, με μέσο όρο 3,3% τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δεδομένα από το Banque de France και το Trading Economics. Αυτή η αύξηση, πάνω από 250 μονάδες βάσης, αυξάνει το κόστος δανεισμού για το γαλλικό κράτος, προσθέτοντας δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους ετησίως.

Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές Μακρόν. Πρώτον, το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα δημιουργούν ανησυχίες για βιωσιμότητα. Μελέτες δείχνουν ότι για ελλείμματα άνω του 4,5%, κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα αυξάνει τα επιτόκια κατά 20 μονάδες βάσης. Δεύτερον, η πολιτική αστάθεια: Οι ξαφνικές εκλογές του 2024, μετά την ήττα του Μακρόν στις ευρωεκλογές, οδήγησαν σε πτώση των ομολόγων, με τα spreads έναντι γερμανικών ομολόγων να φτάνουν τις 80 μονάδες βάσης – το υψηλότερο από το 2017. Η άνοδος του Εθνικού Συναγερμού της Le Pen και η αριστερή συμμαχία NFP τρόμαξαν τις αγορές, φοβούμενες περαιτέρω δαπάνες.

Τρίτον, εξωτερικοί παράγοντες όπως η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ και η παγκόσμια πληθωριστική πίεση ενίσχυσαν την τάση, αλλά η Γαλλία υπέστη μεγαλύτερη πίεση από χώρες όπως η Ισπανία, όπου τα επιτόκια είναι χαμηλότερα λόγω καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι ξένοι επενδυτές, που κατέχουν μεγάλο μέρος των γαλλικών ομολόγων, αποσύρονται λόγω ρίσκου, όπως φαίνεται από την πτώση τιμών

το 2024. Ο Μακρόν, αντί να μειώσει δαπάνες, συνέχισε με πακέτα όπως το France Relance, προσθέτοντας χρέος χωρίς ανάλογη απόδοση.

Πέρα από τα νούμερα: Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες

Οι οικονομικές πολιτικές του Μακρόν δεν κατέστρεψαν μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Οι διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων το 2018-2019, ενάντια στις αυξήσεις καυσίμων και την ανισότητα, αποκάλυψαν τη δυσαρέσκεια για τις “μεταρρυθμίσεις” που ευνοούσαν τους πλούσιους. Παρά τη μείωση της ανεργίας, η φτώχεια αυξήθηκε και η ανάπτυξη παρέμεινε αναιμική, με το ΑΕΠ να αυξάνεται μόλις 7% το 2021 μετά την πανδημία, αλλά να επιβραδύνεται έκτοτε. Κριτικοί όπως ο Jean-Baptiste Wautier στο Project Syndicate μιλούν για “μικτά αποτελέσματα” με “οικονομική προοπτική που γίνεται όλο και πιο επισφαλή”.

Ακόμα και θετικές πλευρές, όπως η προσέλκυση επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες, επισκιάζονται από το χρέος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για “ανάγκη διόρθωσης” των ελλειμμάτων, ενώ η Γαλλία κινδυνεύει με κυρώσεις από την ΕΕ.

Ο Μακρόν υποσχέθηκε μια “startup nation”, αλλά παρέδωσε μια οικονομία βυθισμένη στο χρέος και την αβεβαιότητα. Η άνοδος των επιτοκίων ομολόγων και του χρέους/ΑΕΠ αντανακλούν απώλεια εμπιστοσύνης από αγορές και πολίτες. Ενώ εξωτερικοί σοκ συνέβαλαν, οι πολιτικές του – υπερβολικές δαπάνες, φορολογικές ελαφρύνσεις και πολιτική αλαζονεία – επιδείνωσαν το πρόβλημα. Το 2025, με νέα κυβέρνηση και πιθανές περικοπές, η Γαλλία αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές. Αυτή η ιστορία αποτελεί προειδοποίηση για την Ευρώπη: Οι “μεταρρυθμίσεις” χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και δημοσιονομική πειθαρχία οδηγούν σε καταστροφή.