Συγκρατημένο-ξεκίνημα-στη-wall-street-ενόψει-fed-και-γεωπολιτικών-εξελίξεων

Υποτονικά ξεκίνησε την εβδομάδα η Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν τη συνεδρίαση της Fed για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που θα προκύψουν από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου και με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Έτσι, παρά τη διαδοχική καταγραφή ιστορικών υψηλών, οι κινήσεις των αγορών τη Δευτέρα ήταν μάλλον διστακτικές, με τους βασικούς δείκτες να παρουσιάζουν οριακές διακυμάνσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones κατέγραψε οριακή πτώση 0,08% στις 44.911 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε ελαφρά κατά 0,01% στις 6.449 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατόρθωσε να κλείσει με μικρό κέρδος 0,03%, στις 21.629 μονάδες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά, με το 10ετές να φτάνει στο 4,341% και το 2ετές στο 3,769%.

Οι αγορές εμφανίστηκαν μάλλον αδιάφορες απέναντι στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη βάλει τέλος σε έξι πολεμικές συγκρούσεις παγκοσμίως. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει η έκβαση των επαφών του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για την κρίση στην Ουκρανία – οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η επιφυλακτική στάση των επενδυτών αντικατοπτρίζει επίσης την ανησυχία για τις πληροφορίες που βγήκαν από τη σύνοδο της Αλάσκας, σχετικά με τους όρους που φαίνεται να θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την ειρηνευτική διαδικασία.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole, που ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας. Πρόκειται για την τελευταία συμμετοχή του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και η αγορά περιμένει με αγωνία να ακούσει το νέο πλαίσιο στρατηγικής της Fed για τον πληθωρισμό και την απασχόληση.

Με την αβεβαιότητα να επικρατεί σχετικά με το αν η Fed θα προχωρήσει σύντομα σε μείωση επιτοκίων, οι δηλώσεις Πάουελ την Παρασκευή θεωρούνται κομβικής σημασίας. Ο Κρις Λάρκιν της E*Trade (Morgan Stanley) σημείωσε ότι «οι ενδείξεις αδυναμίας στην αγορά εργασίας ίσως οδηγήσουν τη Fed σε πιο χαλαρή στάση», ενώ ο Σκοτ Ρεν από τη Wells Fargo ανέφερε πως «αν επίκειται μείωση επιτοκίων, αυτό θα φανεί ξεκάθαρα στο Jackson Hole».

Οι αποδόσεις της αγοράς υποδηλώνουν πλέον 80% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, με κάποιους επενδυτές να θεωρούν πιθανή ακόμα και περικοπή κατά 50 μονάδες βάσης. Παρόλα αυτά, ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak προειδοποιεί ότι «μια επιθετική μείωση θα ενίσχυε τις φούσκες και θα προκαλούσε μεγαλύτερους κινδύνους αργότερα».

Παρά την αβεβαιότητα, οι ισχυρές επιδόσεις των αμερικανικών εταιρειών συνεχίζουν να ενισχύουν τις αποτιμήσεις. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι εταιρείες του S&P 500 ξεπέρασαν τις προβλέψεις κερδών για το τρίμηνο, με αιχμή τη μείωση του κόστους από δασμούς και την εξασθένιση του δολαρίου. Ο επικεφαλής στρατηγικής Ντέιβιντ Κόστιν σημείωσε ότι «το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από μία από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις εκτιμήσεων που έχουν καταγραφεί».

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, ξεχώρισε η GoodRx με εντυπωσιακή άνοδο 41%, χάρη στη συμφωνία με τη Novo Nordisk για την προσφορά των Wegovy και Ozempic με μηνιαίο κόστος 499 δολαρίων. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και για τη Dayforce, λόγω φημών για επικείμενη εξαγορά από την Thoma Bravo, ενώ η UnitedHealth ωφελήθηκε από την αποκάλυψη ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ απέκτησε μερίδιο ύψους 1,6 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η μετοχή της Soho House ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ανακοίνωση για απόσυρση από το χρηματιστήριο στο πλαίσιο συμφωνίας 2,7 δισ. δολαρίων με την MCR Hotels.

Αντίθετα, απώλειες σημείωσε η Intel, μετά την ισχυρή άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς διέρρευσε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς μεριδίου 10% στην εταιρεία. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι Meta, Microsoft και Amazon, επηρεασμένες από τη γενικότερη υποχώρηση των Big Tech, ενώ η Palo Alto Networks βρέθηκε υπό πίεση λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Ανοδικά το πετρέλαιο – Καθοδικά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 1% στα 66,48 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 0,7% στα 63,25 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,2% στα 3.376 δολάρια ανά ουγγιά.