Το-μεγάλο-στοίχημα-της-Πειραιώς-με-την-Εθνική-Ασφαλιστική

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς, μετά το πράσινο φως που έλαβε στις 11 Αυγούστου η συναλλαγή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με 850,3 εκατ. ευρώ ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024, πληρωθείσες αποζημιώσεις 704,3 εκατ. ευρώ, 1,8 εκατομμύρια ασφαλισμένους, περισσότερους από 5.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 673 εργαζόμενους σε Ελλάδα και μερίδιο αγοράς 14,6%, η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί το μεγαλύτερο asset, το οποίο καλείται να ενσωματώσει και να διαχειριστεί η Πειραιώς στη νεότερη ιστορία της.

Αυτόματα καθίσταται το μεγαλύτερο στοίχημα της νυν διοίκησης Πειραιώς. Η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής προσθέτει μέγεθος και εναλλακτικό δίκτυο πωλήσεων. Οι συνέργειες επομένως μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αν και η Πειραιώς δεν έχει αναφερθεί αναλυτικά στο θέμα, αναμένοντας τις εγκρίσεις της συναλλαγής.

Από την άλλη, λόγω μεγέθους και κλάδου, η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί δύσκολη περίπτωση. Το RoCE 5,1%, που πέτυχε πέρσι, μετά από δύο δύσκολες χρήσεις, συμπυκνώνει το επίπεδο της δυσκολίας. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών της υποδομών, ο εξορθολογισμός της οργανωτικής της δομής και η ταυτόχρονη ενίσχυση και επέκταση του δικτύου πωλήσεών της αποτελούν τις άχαρες προτεραιότητες, προκειμένου ο παραδοσιακός leader της ασφαλιστικής αγοράς να πατήσει γερά στη σημερινή πραγματικότητα.

Ήδη, σύμφωνα με τη δήλωση της διοίκησης, έχει αυτοματοποιηθεί μεγάλο μέρος των εργασιών back office, ξεκίνησε η απλοποίηση του οργανογράμματος, με αφαίρεση επιπέδων ιεραρχίας, ώστε να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων και να αυξηθεί η αποδοτικότητα παραγωγικών μονάδων και η αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Το δύσκολο «κλειστό χαρτοφυλάκιο»

Το χαρτοφυλάκιο εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής διαχωρίζεται σε νέο και κλειστό χαρτοφυλάκιο. Το τελευταίο περιλαμβάνει προϊόντα Ζωής με εγγυημένες αποδόσεις, καθώς και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν είναι πλέον ανοικτά σε νέες πωλήσεις.

Αποτελεί, δε, έναν από τους «πονοκέφαλους» που θα κληθεί να χειριστεί η Πειραιώς, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία απέτρεψε αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας. Το κλειστό χαρτοφυλάκιο Ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής ανερχόταν στο τέλος του 2024 σε 83,1 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο προϊόντων Υγείας σε 146,38 εκατ. ευρώ. Σύνολο 229,5 εκατ. ευρώ επί συνόλου ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας 620,5 εκατ. ευρώ.

Το κλειστό χαρτοφυλάκιο Υγείας παρέμεινε ζημιογόνο και το 2024, επιβαρύνοντας το συνολικό προ φόρων αποτέλεσμα με ζημιά 17,48 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και η ζημιά 4,68 εκατ. ευρώ του νέου χαρτοφυλακίου υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική έχασε πέρσι 22,17 εκατ. ευρώ, παρ’ ότι κατάφερε να βελτιώσει το δείκτη ζημιών.

Η σύμβαση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ΕΤΕ στη CVC προβλέπει μηχανισμό κατανομής κινδύνου, σύμφωνα με τον οποίο η CVC συμμετέχει στον κίνδυνο σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών, με ποσοστό 22,5% και η Εθνική Τράπεζα με 77,5%, καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων.

Το πώς ορίζονται οι αποκλίνουσες αυξήσεις νοσηλίων δεν διευκρινίζεται, παρ’ ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, στο οποίο εσχάτως παρενέβη και η κυβέρνηση, ζητώντας από τις ασφαλιστικές να περιορίσουν τις αυξήσεις ασφαλίστρων προγραμμάτων υγείας.

Κέρδη 15,2 εκατ. ευρώ το 2024

Τα 15,2 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης αποτελούν «πενιχρή» βάση λειτουργικής κερδοφορίας για εταιρεία τέτοιου μεγέθους. Τα επενδυτικά έσοδα (σ.σ. κυρίως πρόσοδοι χαρτοφυλακίου, λόγω της συντηρητικής διάρθρωσης), ύψους 89,5 εκατ. ευρώ έσωσαν την παρτίδα, καλύπτοντας λοιπά έξοδα (56,6 εκατ. ευρώ) και συμβάλλοντας στην επίτευξη κερδοφορίας 15,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Σε προσαρμοσμένη βάση (σ.σ. αν εξαιρεθούν οι μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για τον μετασχηματισμό) τα κέρδη είναι διπλάσια. Αν συνυπολογιστούν στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα μπορούν να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα, ο όμιλος έκλεισε το 2024 με ζημιά 5 εκατ. ευρώ και απευθείας επιβάρυνση καθαρής θέσης κατά 3,1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ενδιαφέρον στοιχείο συνιστά το αν η Eθνική Τράπεζα επιδιώξει να τηρήσει τη μακροχρόνια αποκλειστική σύμβαση bancassurance με την Εθνική Ασφαλιστική, ανεξαρτήτως της αλλαγής μετοχικού ελέγχου. Πρόθεση που αν δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί, ενδέχεται να προκαλέσει τριβές στη σχέση Πειραιώς- ΕΤΕ.

Η Πειραιώς αναλαμβάνει με πιθανή εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ένα μεγάλο στοίχημα. Καλό θα ήταν, ως εκ τούτου, να ελέγχει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησής του, διαθέτοντας, μέσω του δικού της δικτύου, τα ασφαλιστικά προϊόντα του νέου της αποκτήματος.