Το-ΠΑΣΟΚ-καταγγέλλει-απαγόρευση-εισόδου-από-την-Άγκυρα-σε-εξέχον-μέλος-της-ποντιακής-κοινότητας

Για ένα περιστατικό που προσβάλλει τον ποντιακό ελληνισμό κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Facebook η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, καταγγέλλοντας ότι η Τουρκία απαγόρευσε την είσοδο στο επιφανές μέλος της ποντιακής κοινότητας, Μπάμπη Καπουρτίδη.

«Χτες απαγορεύτηκε στον Χαράλαμπο (Μπάμπη) Καπουρτίδη, πρώην πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η είσοδος στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές τον χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητο» για λόγους «δημόσιας ασφάλειας».

»Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό απαράδεκτου αποκλεισμού Ποντίων, που προσβάλλει τον ποντιακό ελληνισμό αλλά και τη δημοκρατική συνείδηση.

»Η Πολιτεία οφείλει να είναι στο πλευρό των πολιτών της και να απαιτεί σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ιστορική μνήμη» τονίζει η κ. Μαρκογιαννάκη.

