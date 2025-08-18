Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική πτώση με αυξημένο όγκο συναλλαγών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση με εμφανή αδυναμία να διατηρήσει τα κέρδη των προηγούμενων ημερών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.092.32 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,59 %.

Η πτώση συνοδεύτηκε από αισθητά αυξημένο όγκο συναλλαγών, με πάνω από 22,1 εκατομμύρια τεμάχια να αλλάζουν χέρια, ενώ η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα 144,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση, παρατηρείται όχι μόνο έντονη μεταβολή του δείκτη, αλλά και άνοδος της δραστηριότητας, κάτι που καταδεικνύει τη στοχευμένη έξοδο κεφαλαίων από βασικές μετοχές.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης αποδυναμώθηκε σε σχέση με τα υψηλά των 2.120–2.130 μονάδων που είχε προσεγγίσει στις αρχές της, με το ισοζύγιο να γέρνει προς τη συνολική αρνητική εικόνα. Οι κινήσεις που παρατηρήθηκαν από την περασμένη Δευτέρα έως σήμερα καταδεικνύουν ότι η αγορά στερείται καυσίμων για διατηρήσιμη ανοδική πορεία, παρά τις επιμέρους αναλαμπές.

Τα επιχειρηματικά νέα που διαμόρφωσαν κλίμα

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είχε συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα που διαμόρφωσαν κλίμα:

Χρηματιστηριακή Αγορά – συζητήσεις εξαγοράς

Οι πληροφορίες γύρω από πιθανή εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από μεγάλη διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών, με εκτιμήσεις τιμήματος που κινούνται στα €399–470 εκατ. , πυροδότησαν έντονο ενδιαφέρον. Η μετοχή της ΕΧΑΕ κινήθηκε θετικά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στηριζόμενη στις προοπτικές που ανοίγονται από μια τέτοια εξέλιξη, πριν υποχωρήσει στο γενικότερο πτωτικό ρεύμα.

Οι πληροφορίες γύρω από πιθανή εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από μεγάλη διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών, με εκτιμήσεις τιμήματος που κινούνται στα , πυροδότησαν έντονο ενδιαφέρον. Η μετοχή της ΕΧΑΕ κινήθηκε θετικά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στηριζόμενη στις προοπτικές που ανοίγονται από μια τέτοια εξέλιξη, πριν υποχωρήσει στο γενικότερο πτωτικό ρεύμα. Τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος συνέχισε να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις έδειξαν κινητικότητα με επιλεκτικές εισροές σε τίτλους όπως Εθνική, Eurobank και Alpha Bank , οι οποίες ενίσχυσαν προσωρινά τον δείκτη. Η σημερινή εικόνα όμως ανέδειξε την κόπωση, με γενικευμένες πιέσεις να περιορίζουν τα κέρδη της εβδομάδας.

Ο τραπεζικός κλάδος συνέχισε να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις έδειξαν κινητικότητα με επιλεκτικές εισροές σε τίτλους όπως , οι οποίες ενίσχυσαν προσωρινά τον δείκτη. Η σημερινή εικόνα όμως ανέδειξε την κόπωση, με γενικευμένες πιέσεις να περιορίζουν τα κέρδη της εβδομάδας. Κατασκευές και ενέργεια

Οι μετοχές μεγάλων ομίλων κατασκευών και ενέργειας εμφάνισαν διακυμάνσεις, καθώς η αγορά αξιολογεί την πρόοδο νέων έργων υποδομών και τις προοπτικές στον τομέα των ΑΠΕ. Παρότι οι αποτιμήσεις τους διατήρησαν ενδιαφέρον, η σημερινή πτώση επηρέασε το σύνολο του ταμπλό.

Η αίσθηση που επικράτησε είναι πως τα επιμέρους θετικά νέα δεν στάθηκαν αρκετά για να ανατρέψουν το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στην αγορά.

Προβλέψεις και τεχνική ανάλυση – Σε κρίσιμες στηρίξεις η αγορά

Η σημερινή κίνηση οδηγεί τον Γενικό Δείκτη να πλησιάζει επικίνδυνα στα επίπεδα στήριξης των 2.060–2.070 μονάδων. Αν αυτά διασπαστούν καθοδικά, η αγορά μπορεί να κινηθεί προς χαμηλότερες περιοχές, με πιθανή στάση γύρω από τις 2.020 μονάδες.

Η τεχνική εικόνα δείχνει ότι οι βασικοί κινητοί μέσοι όροι βραχυπρόθεσμα λειτουργούν πλέον ως αντιστάσεις (20ήμερος και 50ήμερος), καθιστώντας δύσκολη μια άμεση ανάκαμψη. Η έντονη αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά την πτωτική κίνηση συνιστά επίσης ένδειξη ότι οι πωλητές έχουν σαφώς τον έλεγχο.

Σενάρια για τη συνέχεια:

Αρνητικό σενάριο : Συνέχιση πτώσης με διάσπαση των 2.060 μονάδων, κάτι που θα εντείνει τις ρευστοποιήσεις.

: Συνέχιση πτώσης με διάσπαση των 2.060 μονάδων, κάτι που θα εντείνει τις ρευστοποιήσεις. Θετικό σενάριο : Αν η αγορά αντέξει στη ζώνη στήριξης και εμφανιστούν θετικοί καταλύτες (εταιρικά αποτελέσματα, ειδήσεις στον τραπεζικό τομέα ή διεθνής θετική συγκυρία), μπορεί να δοκιμαστεί ξανά η περιοχή των 2.120–2.130 μονάδων .

: Αν η αγορά αντέξει στη ζώνη στήριξης και εμφανιστούν θετικοί καταλύτες (εταιρικά αποτελέσματα, ειδήσεις στον τραπεζικό τομέα ή διεθνής θετική συγκυρία), μπορεί να δοκιμαστεί ξανά η περιοχή των . Ουδέτερο σενάριο: Πλευρική κίνηση με συσσώρευση γύρω από τις 2.080–2.100 μονάδες, μέχρι να υπάρξει σαφέστερο κατεύθυνση.

Η συνολική τάση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει ανοδική, καθώς οι μηνιαίοι τεχνικοί δείκτες δεν έχουν δώσει ακόμα αρνητικό σήμα. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι επιβαρυμένη και απαιτείται προσοχή.

Συμπέρασμα

Η συνεδρίαση της 18ης Αυγούστου κατέδειξε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή: οι αυξημένες συναλλαγές σε συνδυασμό με την πτώση του δείκτη υποδηλώνουν εντονότερη ανησυχία των επενδυτών. Παρά τα επιμέρους θετικά νέα σε εταιρικό επίπεδο, η αδυναμία υπεράσπισης των 2.100 μονάδων φανερώνει ότι η αγορά έχει ανάγκη από νέο καταλύτη για να ανακάμψει.

Η πορεία των επόμενων συνεδριάσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των τραπεζικών και κατασκευαστικών τίτλων να σταθεροποιηθούν και να στηρίξουν το κλίμα, αλλά και από το αν θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αναθερμάνουν το ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων.