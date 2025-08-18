attica-group:-Στις-12-Σεπτεμβρίου-η-αποκοπή-του-μερίσματος

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2025, ως ακολούθως:

– Τρίτη 09.09.2025 : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

– Παρασκευή 12.09.2025 : Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος

– Δευτέρα 15.09.2025: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων μερίσματος (Record Date)

– Παρασκευή 19.09.2025 : Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,07 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας.

Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.