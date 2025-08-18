google:-Πρόστιμο-35,8-εκατ.-δολάρια-για-αποκλεισμό-ανταγωνιστικών-μηχανών-αναζήτησης-στην-Αυστραλία

Η αρμόδια αρχή προστασίας των καταναλωτών διαπίστωσε μετά από έρευνα ότι είχε βλάψει τον ανταγωνισμό, πληρώνοντας τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας, για να προεγκαταστήσουν την εφαρμογή αναζήτησής της σε τηλέφωνα Android, αποκλείοντας ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης.

Η Google συμφώνησε τη Δευτέρα να καταβάλει πρόστιμο 55 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (35,8 εκατομμύρια δολάρια) στην Αυστραλία, αφού η αρμόδια αρχή προστασίας των καταναλωτών διαπίστωσε μετά από έρευνα ότι είχε βλάψει τον ανταγωνισμό, πληρώνοντας τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας, για να προεγκαταστήσουν την εφαρμογή αναζήτησής της σε τηλέφωνα Android, αποκλείοντας ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης.

Το πρόστιμο έρχεται να προστεθεί σε μία δύσκολη περίοδο για τον τεχνολογικό κολοσσό στην Αυστραλία, αφού την περασμένη εβδομάδα δικαστήριο έκρινε κυρίως εναντίον της, σε αγωγή που κατέθεσε η Epic Games, δημιουργός του διάσημου παιχνιδιού Fortnite, η οποία κατηγόρησε την Google και την Apple για την παρεμπόδιση ανταγωνιστικών καταστημάτων εφαρμογών στα λειτουργικά τους συστήματα.

Επίσης, τον περασμένο μήνα το YouTube της Google προστέθηκε στην λίστα των social media που απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών, αναιρώντας μια προηγούμενη απόφαση που είχε εξαιρέσει την πλατφόρμα. Σχετικά με τις αντι-ανταγωνιστικές συνεργασίες με αυστραλιανές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, η αρμόδια αρχή καταναλωτών της χώρας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Google σύναψε συμφωνίες με τις Telstra και Optus, με τις οποίες η εταιρεία μοιράστηκε μαζί τους τα έσοδα από διαφημίσεις που προκύπτουν μέσω του Google Search σε συσκευές Android μεταξύ του τέλους του 2019 και των αρχών του 2021.

Η Google παραδέχτηκε ότι η συμφωνία είχε σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό από ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης και σταμάτησε να υπογράφει παρόμοιες συμφωνίες, ενώ παράλληλα συμφώνησε με το πρόστιμο, πρόσθεσε η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC). «Το σημερινό αποτέλεσμα… δημιούργησε τη δυνατότητα για εκατομμύρια Αυστραλούς να έχουν μεγαλύτερες επιλογές αναζήτησης στο μέλλον και για τους ανταγωνιστικές να αποκτήσουν ουσιαστική προβολή στους Αυστραλούς καταναλωτές», δήλωσε η πρόεδρος της ACCC, Gina-Cass Gottlieb.

Η Google και η ACCC υπέβαλαν από κοινού στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο πρόταση να πληρώσει η εταιρεία το πρόστιμο των 55 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.

Το δικαστήριο θα πρέπει ακόμη να αποφασίσει εάν το ποσό είναι κατάλληλο, δήλωσε η ACCC, ωστόσο η συνεργασία μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και της Google βοήθησε στην αποφυγή χρονοβόρων δικαστικών διαφορών.