wall-street:-Ήπιες-μεταβολές-με-το-βλέμμα-στη-fed-και-τα-εταιρικά-αποτελέσματα

Οριακές μεταβολές σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά από δύο εβδομάδες ανοδικής πορείας, καθώς επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει κρίσιμων εταιρικών αποτελεσμάτων και του συνεδρίου της Federal Reserve στο Jackson Hole.

Πιο αναλυτικά, οι αγορά πατάει «φρένο» μετά από ένα ισχυρό ανοδικό σερί, με φόντο τις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται οριακά κατά 0,05%, φτάνοντας τις 44.968,51 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει ανεπαίσθητη πτώση 0,01% στις 6.448,75 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,08% στις 21.601,13.

Το θετικό κλίμα των προηγούμενων εβδομάδων αποδόθηκε στις ελπίδες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, καθώς και σε ισχυρές εταιρικές επιδόσεις, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν καταγράψει άνοδο στις τέσσερις από τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Η εβδομάδα θεωρείται καθοριστική, καθώς οι αγορές περιμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων, όπως η Walmart, η Home Depot και η Target. Παράλληλα, πλησιάζει το ετήσιο οικονομικό συνέδριο της Fed στο Jackson Hole, όπου ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να παρουσιάσει το στίγμα της νομισματικής πολιτικής.

Τα εταιρικά αποτελέσματα θα δείξουν και τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αν και οι λιανικές πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει εύθραυστη λόγω ανησυχιών για τις τιμές.

Οι αγορές εξακολουθούν να «ποντάρουν» σε μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης από τη Fed τον Σεπτέμβριο, όμως οι προσδοκίες για περαιτέρω κινήσεις αργότερα μέσα στο έτος έχουν περιοριστεί. Παρά τη συγκράτηση στις τελικές τιμές καταναλωτή, η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση της Fed.

Μέχρι στιγμής, πάνω από το 92% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, με το 82% να υπερβαίνει τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Ταυτόχρονα, στο προσκήνιο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη διαμηνύσει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις βλέψεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ και ανάκτηση της Κριμαίας, ενώ αναμένονται πιέσεις για ειρηνευτική λύση.

Λίγο μετά την έναρξη της σημερινής (18/8) συνεδρίασης, στο μέτωπο των μετοχών, η Tesla υποχωρεί κατά 0,7% λόγω πληροφοριών για μεγάλες εκπτώσεις στη Βρετανία. Αντίθετα, η Novo Nordisk ενισχύεται άνω του 4% χάρη στην έγκριση του φαρμάκου Wegovy από τον FDA για χρήση σε σοβαρή ηπατική νόσο. Η UnitedHealth συνεχίζει την ισχυρή ανοδική της πορεία με άνοδο 2,8%.