«win-win»-σύμφωνα-με-την-bofa-η-εξαγορά-του-ΧΑ-από-τη-euronext

Η Bank of America βάζει στο μικροσκόπιό της την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext και κάνει λόγο για μία υπόθεση win – win.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA η συμφωνία αν οριστικοποιηθεί, θα ενισχύσει αποφασιστικά τόσο τη θέση της Euronext στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και τη δυναμική του ελληνικού χρηματιστηρίου. Παράλληλα, θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα στην προσπάθεια ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Σημειώνεται πως η προσφορά αποτιμά το ΧΑ στα 413 εκατ. ευρώ, με premium περίπου 27% σε σχέση με τον μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου, και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Το deal, σύμφωνα με την BofA, θα προσθέσει περίπου 4% στα καθαρά κέρδη της Euronext και θα είναι κατά περίπου 1% θετικό στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2026.

Για το ΧΑ η εξαγορά από την Euronext φέρνει διεθνή προβολή, διεύρυνση ρευστότητας και αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών.

Πέρα από το deal με το ΧΑ, η BofA βλέπει την Euronext να επιταχύνει την ανάπτυξή της. Στο α’ εξάμηνο 2025 τα έσοδα αυξήθηκαν +13% σε ετήσια βάση και τα EBITDA +16%, ξεπερνώντας τους στόχους. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή αναβαθμίστηκαν σε 7,15 ευρώ για το 2025 και 7,67 ευρώ για το 2026, με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης.