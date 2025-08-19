Ανάλυση-new-york-times:-Μπορεί-ο-Ζελένσκι-να-εμπιστευτεί-τον-Τραμπ;-Η-τύχη-της-Ουκρανίας-μπορεί-να-εξαρτάται-από-την-απάντηση

Σε ανάλυση των όσων συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο προχωρούν οι New York Times σημειώνοντας αρχικά ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσφέρει μόνο αόριστες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, εάν ο πρόεδρος Ζελένσκι συμφωνήσει να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία». Επομένως κατά την ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας «για τον Ουκρανό πρόεδρο πολλά εξαρτώνται από το πόσο μπορεί να εμπιστευτεί τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Θα φροντίσουμε να πετύχει. Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να επιτύχουμε την ειρήνη, θα πετύχει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή των συναντήσεων.

Παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις από τους Ευρωπαίους και κάποια πρόοδο για το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν «το ερώτημα αν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς τον κ. Τραμπ ότι θα τηρήσει τον λόγο του, είναι προφανές, δεδομένης της ιστορίας του με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις και τα ευμετάβλητα συναισθήματά του για την Ουκρανία και άλλες διπλωματικές κρίσεις, ειδικά όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου» σημειώνουν οι ΝΥΤ.

«Είναι μεγάλο το ρίσκο για έναν ηγέτη σε περίοδο πολέμου όπως ο κ. Ζελένσκι, ειδικά με τη χώρα του να βρίσκεται σε πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία πριν από 3,5 χρόνια» προστίθεται στο δημοσίευμα.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφάλειας απαιτούσε από την Ουκρανία να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν drones από την Ουκρανία. Είπε ότι πρέπει να συναφθεί επίσημη συμφωνία. Ωστόσο, η αναφορά του κ. Τραμπ στις εγγυήσεις ασφάλειας ήταν μια αλλαγή από την προηγούμενη θέση του ότι η προστασία της Ουκρανίας πρέπει να αφεθεί αποκλειστικά στους Ευρωπαίους.

«Αυτή δεν ήταν η μόνη ανατροπή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Τραμπ απείλησε με «σοβαρές συνέπειες» αν ο κ. Πούτιν δεν συμφωνούσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι που η Ουκρανία έχει ζητήσει πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων για μόνιμη ειρήνη. Άλλαξε στάση μετά τη συνάντησή του την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα με τον κ. Πούτιν, οπότε υιοθέτησε την προτίμηση του κ. Πούτιν για μια πιο ριζοσπαστική ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς να είναι απαραίτητη η άμεση κατάπαυση του πυρός» κατά τους New York Times.

Οι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ χαρακτήρισαν τόσο τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα όσο και τις συναντήσεις του στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ως κρίσιμα βήματα προς την ειρήνη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαίνεσαν τις προσπάθειες του Τραμπ να φέρει Πούτιν και Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακόμη και αν οποιαδήποτε πιθανή πρόταση ειρήνης στερείται κρίσιμων λεπτομερειών.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στον κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης της συνάντησης. «Το γεγονός ότι δηλώσατε ότι είστε πρόθυμος να συμμετάσχετε στις εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα μεγάλο βήμα. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρόοδος». Ωστόσο, δεν υπήρχε σαφήνεια σχετικά με το βαθμό εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Ο Ντάνιελ Φρίντ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Πολωνία, δήλωσε ότι μια επιλογή που πιθανότατα θα κέρδιζε την υποστήριξη των Ουκρανών ήταν οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν να παρέχουν στρατιωτικά μέσα στην Ουκρανία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης, ενώ ο κ. Τραμπ θα συμφωνούσε να τις υποστηρίξει με αμυντικά μέσα που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. «Δεν νομίζω ότι ο Ζελένσκι θα αρκεστεί σε μια απλή προφορική διαβεβαίωση από τον πρόεδρο», δήλωσε ο κ. Φρίντ. «Αν ο Ζελένσκι πει στον Τραμπ ότι αυτό που είπε είναι σημαντικό και σπουδαίο, τότε θα πρέπει να μάθει ποιοι είναι οι μηχανισμοί».

Πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Τραμπ έχει δώσει στους ηγέτες του κόσμου λόγους να αμφιβάλλουν για τις διαβεβαιώσεις του. Απείλησε να φέρει την κόλαση στη Χαμάς αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατούνται από την τρομοκρατική οργάνωση στη Γάζα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αποστασιοποιηθεί από την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει επανειλημμένα απειλήσει με την επιβολή δασμών, για να υποχωρήσει τελικά την τελευταία στιγμή σε πολλές περιπτώσεις. Κάποτε έθεσε την ιδέα της αναγκαστικής εκτόπισης των κατοίκων της Γάζας από τα παλαιστινιακά εδάφη, για να υποχωρήσει τελικά όταν αντιμετώπισε την αντίδραση των αραβικών χωρών.

Έχει επίσης αλλάξει επανειλημμένα την προσέγγισή του προς τον κ. Πούτιν, λέγοντας άλλοτε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Ρώσο ηγέτη για να εξασφαλίσει την ειρήνη και άλλοτε απειλώντας τον με δραστικά οικονομικά μέτρα.

Σε μια στιγμή ειλικρίνειας τη Δευτέρα, ο κ. Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία — τον οποίο κάποτε υποσχέθηκε να τερματίσει σε 24 ώρες — ήταν πιο δύσκολος από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει. «Νόμιζα ότι θα ήταν ένας από τους ευκολότερους», είπε ο κ. Τραμπ, περιγράφοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να τερματίσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις. «Στην πραγματικότητα, είναι ένας από τους πιο δύσκολους και πολύ περίπλοκους».