Βολουδάκη-για-μετανάστη-που-επιτέθηκε-σε-Εύζωνες:-Καμία-ανοχή-στη-βεβήλωση-των-εθνικών-συμβόλων

Για βαθύτατη προσβολή της ελληνικής ιστορίας και «κατάφωρη έλλειψη σεβασμού προς τα σύμβολα και τις αξίες της Πατρίδας μας», κάνει λόγο η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη σε πρόσφατο επεισόδιο στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η κυρία Βολουδάκη αναφέρει πως με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η εξέταση της αίτησης ασύλου του συγκεκριμένου αλλοδαπού ανεστάλη, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες επιστροφής.

«Οι Εύζωνες δεν είναι απλώς στρατιώτες. Είναι οι φρουροί των Ιερών Συμβόλων του Έθνους. Η Ελλάδα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία ανοχή στη βεβήλωση των εθνικών μας συμβόλων», τονίζει η κυρία Βολουδάκη και καταλήγει: «Απαρέγκλιτη προϋπόθεση για όποιον ζητά προστασία από τη χώρα μας είναι ο σεβασμός στην Πατρίδα μας, στα σύμβολά της και στην Ιστορία μας».

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές»

Νωρίτερα ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης) λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, δόθηκε εντολή ώστε στο σχετικό φάκελο να διαβιβαστεί και το αποδεικτικό υλικό από την το περιστατικό με τους Εύζωνες.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άνδρα που δήλωσε ότι είναι Αφγανός και έχει γεννηθεί το 2002 (23 ετών) και ζήτησε άσυλο με το επιχείρημα ότι γεννήθηκε στο Ιράν και δέχεται εκεί δήθεν ρατσιστική επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του ενεργοποιήθηκε η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης ασύλου επειδή δεν προσήλθε να υποστηρίξει την αίτησή του.

