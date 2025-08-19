ΓΓ-Εμπορίου:-Πρόστιμο-216.500-ευρώ-στην-Συνεταιριστική-Τράπεζα-Καρδίτσας

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 216.500 ευρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.πε επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο ελέγχου στις ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου το πρόστιμο επιβλήθηκε κατόπιν διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου σε ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με την συμμόρφωσή τους με τις αποφάσεις Υ.Α. Ζ1-798/2008 καθώς και τον ν.2251/1994 αναφορικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια, όπου διαπιστώθηκε ύπαρξη όρου που κρίνεται ως καταχρηστικός γενικός όρος συναλλαγών με βάση το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με την Υ.Α. Ζ1-798/2008 άρθρο 1 περ. α.

Οι δαπάνες αυτές -που είναι επιπλέον του Νομικού και Τεχνικού ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζονται και εξειδικεύονται κατά την αιτιολογία και το εύλογο του ύψους τους, γεγονός που δεν συμβαίνει στην υπό κρίση περίπτωση, αλλά και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Όπως αναφέρει η ΓΓ Εμπορίου, ο σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 και να υποβάλει καταγγελία για παράβαση της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/.