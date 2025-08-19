Γεωργιάδης-στο-ΣΚΑΪ-100.3:-Έρχεται-διαγωνισμός-σε-όλα-τα-νοσοκομεία-του-ΕΣΥ-για-σίτιση,-φύλαξη-και-καθαριότητα

Την προκήρυξη κεντρικού διαγωνισμού για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ που θα αφορά βοηθητικές υπηρεσίες, (πχ για σίτιση, φύλαξη και καθαριότητα) προανήγγειλε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα ποσοστά που έλαβαν στην αξιολόγηση των ασθενών η καθαριότητα των νοσοκομείων και η ποιότητα του φαγητού.

Όπως είπε, στόχος είναι η καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και η εξοικονόμηση χρημάτων.

Με αφορμή το χαμηλό ποσοστό του 12% των ασθενών που δήλωσαν ότι έλαβαν ενημέρωση για κοινωνικές υπηρεσίες ή για τον τρόπο διεκδίκησης των διαθέσιμων επιδομάτων, ο κ Γεωργιάδης δήλωσε πως ήδη έχουν κινητοποιηθεί οι ενώσεις ασθενών, ώστε να δημιουργηθούν γραφεία σε όλα τα νοσοκομεία και να ενημερώνονται οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους.

- sofokleous10.gr

