ΕΚΤ:-Υψηλότερο-πλεόνασμα-στο-ισοζύγιο-τρεχουσών-συναλλαγών-και-ώθηση-στις-επενδύσεις

Υψηλότερο πλεόνασμα κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης τον Ιούνιο, ενώ σημαντική είναι και η ώθηση που κατέγραψαν οι επενδύσεις στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον Ιούνιο.

Παράλληλα, μειωμένο εμφανίζεται το συναλλαγματικό αποθεματικό της Ευρωζώνης.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Για τον Ιούνιο του 2025 , το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 36 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πλεονάσματα καταγράφηκαν στα αγαθά (23 δισ. ευρώ), τις υπηρεσίες (16 δισ. ευρώ) και το πρωτογενές εισόδημα (14 δισ. ευρώ). Αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από έλλειμμα στο δευτερογενές εισόδημα (17 δισ. ευρώ).

Για το 12μηνο έως τον Ιούνιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 318 δισ. ευρώ (2,0% του ΑΕΠ της ευρωζώνης) κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, από 386 δισ. ευρώ (2,6%) ένα χρόνο νωρίτερα.

Χρηματοοικονομικό ισοζύγιο

Στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο, οι άμεσες επενδύσεις προς την ευρωζώνη ενισχύθηκαν κατά πολύσε βάση δωδεκαμήνου σε σύγκριση με το 12μηνο έως τον Μάιο, ενώ οι εισροές στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.

Όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ευρωζώνης πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 261 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Ιούνιο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 230 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Το ίδιο ποσό ένα μήνα νωρίτερα, ανερχόταν στα 200 δισεκ. ευρώ. Από την άλλη, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 184 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ευρωζώνης κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 374 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Όπως μαρτυρούν τα νούμερα, οι εισροές για το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο φαίνονται ενισχυμένες κατά 62 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με τα 126 δισεκ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός της ευρωζώνης από κατοίκους της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν σε 235 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, από 103 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ποσό που τον προηγούμενο μήνα ανερχόταν στα 203 δισεκ. ευρώ. Από την άλλη, όσον αφορά τις αγορές μετοχών της ζώνης του ευρώ από μη κατοίκους, αυτές αυξήθηκαν σε 391 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, από 285 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ έως τον Μάιο ήταν κατά 4 δισεκ. ευρώ αυξημένες στα 395 δισεκ. ευρώ.

Για τις αγορές ομολόγων, οι αγορές ομολόγων από κατοίκους της ευρωζώνης αυξήθηκαν σε 579 δισεκ. ευρώ, από 428 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές αγορές ομολόγων της ευρωζώνης ύψους 358 δισεκ. ευρώ, από 402 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ποσά αυτά για τον προηγούμενο μήνα, ανέρχονταν στα 555 δισεκ. ευρώ για τους κατοίκους της ευρωζώνης και στα 394 δισεκ. ευρώ για τις αγορές των μη κατοίκων.

Αναφορικά με τις άλλες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν καθαρές αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων εκτός της ζώνης του ευρώ ύψους 636 δισ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις τους ανήλθαν σε 360 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο έως τον προηγούμενο μήνα, τα ποσά αυτά είναι εμφανώς υψηλότερα, με τις υποχρεώσεις των κατοίκων τις ευρωζώνης να είναι σχεδόν διπλάσιες για το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο (από 172 δισεκ. ευρώ το Μάιο) και τις καθαρές αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων εκτός της ζώνης ενισχυμένες κατά 118 δισεκ. ευρώ (από 518 δισεκ. ευρώ).

Ενεργητικό και αποθεματικό

Επίσης, στο ισοζύγιο πληρωμών φαίνεται ενισχυμένο το καθαρό εξωτερικό ενεργητικό των ΝΧΙ της Ευρωζώνης καθώς αυξήθηκε κατά 383 δισεκ. ευρώ κατά το 12μηνο έως τον Ιούνιο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου κεφαλαίων και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές εισροές των μη ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ σε άλλες επενδύσεις, καθώς και σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε χρεόγραφα και μετοχές.

Για τον Ιούνιο του 2025, το απόθεμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος μειώθηκε σε 1.462,1 δισ. ευρώ από 1.507,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κυρίως στις αρνητικές μεταβολές των τιμών (34,0 δισεκ. ευρώ), λόγω της μείωσης της τιμής του χρυσού, και, σε μικρότερο βαθμό, στις αρνητικές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών (13,0 δισεκ. ευρώ), ενώ η κατάσταση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων (1,4 δισεκ. ευρώ).