Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους: Πάνω από 1 εκατ. μένουν εκτός – Βελτιώσεις σχεδιάζει το Μαξίμου

Βελτιωτικές κινήσεις, στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους, επεξεργάζεται το Μαξίμου, στο πλαίσιο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επερχόμενη ΔΕΘ.

Άλλωστε, με βάση την ισχύουσα διάταξη, μένουν εκτός επιδόματος περισσότεροι από 1.060.000 συνταξιούχοι ή πάνω από το 42% του συνόλου.

Αιτία είναι αφενός το ηλικιακό όριο των 65 ετών που θεσμοθετήθηκε, αλλά και μια σειρά από «κόφτες» που επιβλήθηκαν (εισοδηματικοί και άλλοι), που στερούν το συγκεκριμένο βοήθημα από μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας. Εκεί ακριβώς, ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβάσεις της «τελευταίας στιγμής», στο πλαίσιο των βελτιώσεων που εξετάζονται.

Η συγκεκριμένη έκτακτη οικονομική ενίσχυση από φέτος λαμβάνει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα είναι ότι το επίδομα κοστολογείται στα 360 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα χορηγηθεί σε 1.440.000 δικαιούχους. Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση «Ήλιος» του Ιουνίου, συνολικά στη χώρα υπάρχουν 2.507.298 συνταξιούχοι. Συνεπώς, ήδη έχει προϋπολογιστεί από το Οικονομικό Επιτελείο, ότι εκτός επιδόματος θα βρεθούν 1.067.298 συνταξιούχου ή 42,56% του συνόλου.

Ποιοι μένουν εκτός

Πιο αναλυτικά, η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), αναλύοντας το σχετικό άρθρο 72 του πρόσφατου νόμου (ν.5217/25), εκτιμά ότι εκτός επιδόματος θα βρεθούν οι εξής:

Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).

Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.

Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Για το θέμα έχει ήδη υπάρξει παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ), που επισημάνθηκε πως υπήρξαν καταγγελίες από πολίτες, οι οποίοι δεν έλαβαν ανάλογα επιδόματα, στο παρελθόν.

Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν δικαιούχοι, οι οποίοι έπρεπε να έχουν λάβει τη σύνταξή τους το μήνα αναφοράς, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί για λόγο που δεν αφορούσε τους ίδιους (πχ καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας). Έτσι, έχαναν και το επίδομα – βοήθημα που τους αναλογούσε.

Ο ΣτΠ θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το νέο επίδομα και γι’ αυτό το λόγο είχε προτείνει να υπάρξει τροποποίηση της διάταξης, κάτι που δεν έγινε. Άρα, το γεγονός ότι κάποιοι συνταξιούχοι έχουν υποβάλλει εγκαίρως αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά λαμβάνουν τη σύνταξή τους με καθυστέρηση, επιδρά και στην καταβολή του επιδόματος, με την ΕΝΥΠΕΚΚ να κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση.

Όροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη νόμου (ν.5217/25, αρ. 72), το επίδομα των 250 ευρώ καταβάλλεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πιο αναλυτικά:

*Δικαιούχοι είναι όσοι τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, σωρρευτικά πρέπει να ισχύουν τα εξής:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

β) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους θα έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025.

Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και όσοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.

Οι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία.

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, η οποία καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Τα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 και εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Το επίδομα των 250 ευρώ, που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.

Ο καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλέξης Μητρόπουλος, χαρακτηρίζει «αντίδωρο» το συγκεκριμένο επίδομα και προσθέτει πως χορηγείται «με πολλές εξαιρέσεις, πολλά κριτήρια και περιορισμούς που εύλογα προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους κύκλους των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, αλλά και εμφαντική διαμαρτυρία από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη».