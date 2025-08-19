Η-δεύτερη-ζωή-της-«Μπουτάρης»-και-το-στοίχημα-για-κερδοφορία

Η ιστορική Μπουτάρη Οινοποιεία ΑΕ, σήμερα μέλος του ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία συμφερόντων των Αφών Γεωργιάδη, ολοκλήρωσε το 2024 με κύκλο εργασιών 14,02 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,2% από το 2023, διατηρώντας μικτό περιθώριο κέρδους 43,6%. Το EBITDA ανήλθε σε 1,46 εκατ. ευρώ (10,4% του τζίρου), ωστόσο η εταιρεία κατέγραψε ζημίες προ φόρων 200 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 142 χιλ. ευρώ το 2023.

Το 2024 έγιναν περιορισμένες προσθήκες σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όμως η διοίκηση σχεδιάζει σημαντικότερες επενδύσεις το 2025, κυρίως στα οινοποιεία Νάουσας και Τρίπολης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε όλο το δίκτυο παραγωγής και διανομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας με οικολογικές καλλιέργειες και ανακύκλωση αποβλήτων.

«Στόχος μας είναι να πετύχουμε καθαρό περιθώριο κέρδους 15% μετά τα λειτουργικά έξοδα», δήλωσε πρόσφατα ο Ηλίας Γεωργιάδης, βασικός μέτοχος της Premia και των Ελληνικών Οινοποιείων. «Αν φτάσουμε σε καθαρά κέρδη 3 εκατ. ευρώ σε τζίρο 30 εκατ. ευρώ, θα είναι απόλυτα επιτυχημένο. Δεν κάνουμε κάτι ούτε για πλάκα, ούτε από χόμπι».

Ο όμιλος, που διαθέτει 2.000 στρέμματα ιδιόκτητων αμπελώνων, έχει επεκταθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ελέγχει την Μπουτάρης που από 9 εκατ. ευρώ τζίρο πριν την εξυγίανση εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 16 εκατ. ευρώ εφέτος. Το Κτήμα Σεμέλη από 5,5 εκατ. ευρώ σε 7 εκατ. ευρώ. Το Νερό Ιόλη, που από κάτω από 4 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις εφέτος θα φθάσουν στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 50% στην Navarino Vineyards.

Ο κος Γεωργιάδης βλέπει την επόμενη τριετία ως περίοδο πλήρους απόδοσης των επενδύσεων, με συνέργειες μεταξύ οινοποιείων και αξιοποίηση των ακινήτων, που ανήκουν στην Premia, για εμπορική και παραγωγική ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά την Τσάνταλης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο όμιλος είχε καταθέσει πρόταση στις τράπεζες, χωρίς να λάβει απάντηση. Παρά την αποτυχία, η πλευρά Γεωργιάδη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης εμπορικών σημάτων ή ακινήτων της, καθώς και μίσθωσης κτημάτων.

Με τον τζίρο του ομίλου να προβλέπεται ότι θα υπερβεί τα 30 εκατ. ευρώ το 2025 και τις «κάτω γραμμές» θετικές, ο Ηλίας Γεωργιάδης εμφανίζεται αισιόδοξος. «Σε 2-3 χρόνια θα δείτε τη διαφορά. Έχουμε ήδη κάνει τεράστια βήματα», δήλωσε.

Βέβαια, η επιτυχία θα κριθεί από την ικανότητα του ομίλου να πετύχει τον στόχο κερδοφορίας 15% και να κεφαλαιοποιήσει τις συνέργειες σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.