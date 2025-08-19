Η-ιστορία-που-αναδημοσίευσε-ο-Γεωργιάδης-με-αφορμή-των-έργων-για το-ακτινοθεραπευτικό-τμήμα-στο-Νοσοκομείο-Ρόδου

Μια ξεχωριστή ιστορία ανάρτησε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την άμεση έκδοση της οικοδομικής αδείας, για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ιστορία μιας ασθενούς δείχνει «τι είναι αυτό που τώρα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα στα Δωδεκάνησα»

Η ανάρτηση της γυναίκας αναφέρει «Το ακτινοθεραπευτικό στη Ρόδο δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι μια ανθρώπινη κατάκτηση για εμάς, για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Κι όταν κάποιοι το χλευάζουν ή το πολεμούν, νιώθω πως προσβάλλουν την ίδια την ανάγκη μας να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι στη δυσκολία».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Χθες στα εγκαίνια των κλινικών του Γ. Νοσοκομείου Ρόδου αναφέρθηκα στην άμεση έκδοση της οικοδομικής αδείας, για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Ρόδου. Χάρη στις ενέργειες του Περιφερειάρχου κ. Χατζημάρκου και την καλή μας συνεργασία, ένα αδρανές αίτημα δεκαετιών, γίνεται πραγματικότητα. Αμέσως μετά την ομιλία μου και την ανάρτησή της στα τοπικά sites, άρχισαν κάποιοι την γνωστή τους μιζέρια. Σήμερα μία ασθενής -άγνωστη σε μένα- ανέβασε αυτή την συγκλονιστικά αληθινή ανάρτηση. Σας την δείχνω για να καταλάβετε τί είναι αυτό που τώρα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα στα Δωδεκάνησα: https://facebook.com/share/19XaSr4LLX/?mibextid=wwXIfr

«Με πονάει βαθιά να ακούω αρνητικά και ειρωνικά σχόλια για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στη Ρόδο. Για κάποιους ίσως είναι απλά ‘ένα έργο’. Για εμένα – και για πολλούς άλλους – είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ανάσα. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ζωή.

Έχω ζήσει από κοντά τη μάχη με τον καρκίνο. Ξέρω τι σημαίνει να πρέπει να ταξιδεύεις συνεχώς στην Αθήνα για θεραπείες, να είσαι μακριά από την οικογένειά σου, από το σπίτι σου, εξαντλημένος όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Να παλεύεις για να σταθείς όρθιος, και ταυτόχρονα να πρέπει να βρίσκεις χρήματα, χρόνο, αντοχές.

Το ακτινοθεραπευτικό στη Ρόδο δεν είναι απλώς υποδομή. Είναι μια ανθρώπινη κατάκτηση για εμάς, για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Κι όταν κάποιοι το χλευάζουν ή το πολεμούν, νιώθω πως προσβάλλουν την ίδια την ανάγκη μας να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι στη δυσκολία.

Το να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη Ρόδο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη, είναι δικαίωμα, είναι σεβασμός προς τον άνθρωπο που δοκιμάζεται. Το ακτινοθεραπευτικό δεν είναι ένα απλό έργο υποδομής. Είναι ένα έργο ζωής.

Αν δεν μπορείς να βοηθήσεις, τουλάχιστον μην εμποδίζεις. Στη μάχη με τον καρκίνο, η πρόσβαση στη θεραπεία είναι ζήτημα ζωής. Μην το ξεχνάτε.»

