Η Ισπανική αριστερά βάζει φωτιά στην Ευρώπη… δοκιμάζοντας την δημοκρατία – Cristina Ramirez

Η συμπεριφορά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες υποδηλώνει ολοένα και περισσότερο ότι έχει εμμονή με τη διατήρηση της εξουσίας με κάθε κόστος, ακόμη και αν αυτό σημαίνει διάβρωση των δημοκρατικών κανόνων και θεσμών. Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι τόσο συνηθισμένοι να βλέπουν τέτοια συμπεριφορά από τη δεξιά, έχουν αργήσει να αναγνωρίσουν μια συγκρίσιμη απειλή από την αριστερά.

ΛΟΝΔΙΝΟ – Λίγες μέρες πριν ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες παραστεί σε φόρουμ για τη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ετυμηγορία της για τον αμφιλεγόμενο νόμο περί αμνηστίας, ο οποίος δίνει χάρη ή σταματά τις διώξεις εκατοντάδων πολιτικών και άλλων που εμπλέκονται στην αποτυχημένη προσπάθεια για την ανεξαρτησία της Καταλονίας μεταξύ 2012 και 2023. Ο νόμος απέτυχε στο τεστ δημοκρατίας.

Η Επιτροπή όχι μόνο έκρινε ότι ο νόμος πληροί τον ορισμό της απαγορευμένης «αυτοαμνηστίας». Αμφισβήτησε επίσης εάν η πολιτική είχε καν σκοπό να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον ή εάν ο σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει μια πολιτική συμφωνία για να διατηρήσει τον Σάντσες στην εξουσία. Έχοντας αποτύχει να κερδίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Σάντσες χρειαζόταν απεγνωσμένα την υποστήριξη των αυτονομιστικών κομμάτων για να παραμείνει στην εξουσία. Η κυβέρνησή του δεν έχει καμία αξιοπιστία όταν ισχυρίζεται ότι η αμνηστία ήταν απαραίτητη για την προώθηση της πολιτικής συμφιλίωσης και της θεσμικής ομαλοποίησης μεταξύ της Καταλονίας και του ισπανικού κράτους. Μέχρι που τα εκλογικά μαθηματικά στράφηκαν εναντίον του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), ο ίδιος ο Σάντσες αντιτάχθηκε στην αμνηστία .

Ο ελιγμός του Σάντσεθ προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις, όχι μόνο από το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) – το οποίο τον κατήγγειλε ως μια παρασκηνιακή συνταγματική αλλαγή – αλλά και από το εσωτερικό του κόμματός του. Ο Φελίπε Γκονζάλες, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά την εποχή του Φράνκο, κατηγόρησε την νυν ηγεσία του PSOE ότι σπατάλησε τη μακροχρόνια σοσιαλδημοκρατική κληρονομιά του κόμματος – και όλα αυτά για μια «καθαρά προσωπική ανάγκη προσκόλλησης στην εξουσία».

Επιπλέον, ο Σάντσες παραβίασε έναν άγραφο πολιτικό κανόνα σε μια χώρα που μαστίζεται από αυτονομιστικούς εθνικισμούς: δεν πρέπει ποτέ να βασίζει κανείς μια πρωθυπουργία στην υποστήριξη κομμάτων που απορρίπτουν ριζικά τη νομιμότητα του ισπανικού κράτους.

Η αντίδραση στη συμπεριφορά του Σάντσες απέχει πολύ από τον ενθουσιασμό που οδήγησε στην απροσδόκητη νίκη του στις πρόωρες εκλογές του 2023. Οι φιλελεύθεροι σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν χαιρέτησαν αυτό το αποτέλεσμα ως θρίαμβο του δημοκρατικού κεντρισμού και « νίκη της κοινής λογικής », κυρίως επειδή κράτησε το ακροδεξιό κόμμα Vox εκτός εξουσίας. Αλλά αυτοί οι πανηγυρισμοί φαίνονται τώρα πρόωροι.

Εκτός από τον Νόμο περί Αμνηστίας, ο Σάντσες έχει επίσης διορίσει πολιτικούς υποστηρικτές σε αυτόνομοι δημόσιους φορείς, σηματοδοτώντας μια ακόμη απόκλιση από τις ισπανικές δημοκρατικές παραδόσεις. Το ανεξάρτητο think tank Hay Derecho προειδοποιεί τώρα για αυξανόμενο κομματικό προσανατολισμό σε βασικούς θεσμούς, σημειώνοντας ότι τα επαγγελματικά πρότυπα διαβρώνονται και οι θεσμικοί έλεγχοι και ισορροπίες αποδυναμώνονται σημαντικά.

Η Τράπεζα της Ισπανίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για πρώτη φορά, ένας εν ενεργεία υπουργός, ο Χοσέ Λουίς Εσκριβά, διορίστηκε για να την κυβερνήσει, παραβιάζοντας τον κανόνα ότι οι διορισμοί στις κύριες θέσεις της τράπεζας θα πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Ακόμα χειρότερα, η πιο πρόσφατη έκθεση της τράπεζας υπό τη θητεία του Εσκριβά δεν προσέφερε εμφανώς καμία ανάλυση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, της οποίας ο ίδιος ηγήθηκε ως υπουργός. Τέτοιες παραλείψεις αναπόφευκτα υπονομεύουν την αξιοπιστία της τράπεζας: αν και δεν είναι ρυθμιστική αρχή του συνταξιοδοτικού συστήματος, αντιμετωπίζεται εδώ και καιρό ως μια έγκυρη φωνή σε τέτοια ζητήματα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση διόρισε την Ντολόρες Ντελγκάδο (πρώην υπουργό Δικαιοσύνης) ως Γενική Εισαγγελέα και στη συνέχεια διατήρησε τον διάδοχό της, Άλβαρο Γκαρσία Ορτίθ, παρά την επίπληξη για κατάχρηση εξουσίας και μια εκκρεμή ποινική έρευνα, θέτοντας περαιτέρω αμφιβολίες για την πραγματική αυτονομία αυτών των θεσμών .

Ή σκεφτείτε την περίπτωση του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS). Ένα κυρίως τεχνικό ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο παραδοσιακά διευθύνεται από μη κομματικές προσωπικότητες, η ουδέτερη φήμη του έχει πληγεί από τον διορισμό του José Félix Tezanos, ενός μακροχρόνιου ακτιβιστή του PSOE. Η θητεία του έχει αμαυρωθεί από κατηγορίες για κομματική ιδεολογία και ισχυρισμούς για χειραγώγηση των δημοσκοπήσεων με σκοπό την υπερεκτίμηση της υποστήριξης προς το κυβερνών κόμμα.

Η λίστα συνεχίζεται και οι θεσμοί που έχουν ξεφύγει από την αδικαιολόγητη πολιτικοποίηση έχουν προκαλέσει την οργή του Σάντσες. Μετά από καταγγελίες για διαφθορά εναντίον της συζύγου και του αδελφού του, ο Σάντσες, ελπίζοντας ίσως να κινητοποιήσει τη βάση του , επέκρινε δημόσια το δικαστικό σύστημα και μάλιστα κατηγόρησε δικαστές ότι συνεργούν με το Λαϊκό Κόμμα για να «παρενοχλήσουν» την κυβέρνησή του. Έχει επίσης στοχεύσει τα μέσα ενημέρωσης , κατηγορώντας ορισμένα μέσα ενημέρωσης για παρενόχληση και για σχέδια υπονόμευσης της κυβέρνησής του.

Στο βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες» , οι πολιτικοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Στίβεν Λεβίτσκι και Ντάνιελ Ζίμπλατ, υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονες δημοκρατίες σπάνια καταρρέουν μέσω βίαιων πραξικοπημάτων. Αντίθετα, διαβρώνονται εκ των έσω όταν οι εκλεγμένοι ηγέτες υπονομεύουν τους θεσμούς που τις έφεραν στην εξουσία. Η διαδικασία είναι συνήθως αργή και απαρατήρητη μέχρι να είναι πολύ αργά, επειδή ως επί το πλείστον εμπίπτει στα όρια της νομιμότητας.

Ενώ η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Λατινική Αμερική είναι γνωστό ότι προέρχεται τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, στην Ευρώπη παραδοσιακά συνδέεται κυρίως με δεξιές κυβερνήσεις. Ως αποτέλεσμα, ο Σάντσες, ένθερμος υποστηρικτής της ΕΕ που ηγείται του παραδοσιακού κεντροαριστερού κόμματος της Ισπανίας, τείνει να επωφελείται από την αμφιβολία.

Κι όμως, στα επτά χρόνια της κυβέρνησής του, έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους άγραφους κανόνες της ισπανικής δημοκρατίας και έχει επιδιώξει να οικειοποιηθεί ή να αποδυναμώσει τους θεσμικούς ελέγχους στην κυβέρνηση. Μια τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει ότι ο Σάντσες έχει εμμονή με τη διατήρηση της εξουσίας με κάθε κόστος και νιώθει ολοένα και πιο άβολα με τους θεσμούς που δεν ελέγχει. Δεδομένων των αρχικών αντιδράσεων στην άνοδο της Τζόρτζια Μελόνι στην εξουσία στην Ιταλία, η συμπεριφορά του Σάντσες σχεδόν σίγουρα θα είχε ήδη προκαλέσει σοβαρούς συναγερμούς αν δεν είχε θεωρηθεί ως αριστερός φιλελεύθερος που έχει επιδέξια περιορίσει την άκρα δεξιά.

Δεδομένης της παγκόσμιας πολιτικής δυναμικής, η υπεράσπιση των φιλελεύθερων αξιών από την Ευρώπη είναι πιο κρίσιμη τώρα από ποτέ. Αλλά αυτή η υπεράσπιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από το εσωτερικό. Όπως υποδηλώνει η συμπεριφορά του Σάντσες, ο δικαιολογημένος φόβος για τη διάβρωση της δημοκρατίας από τη δεξιά δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από παρόμοιες απειλές από την αριστερά.

Cristina Ramirez is an international political analyst for Panamá en Directo and a PhD candidate in the Department of Political Economy at King’s College London.