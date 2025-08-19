Θετικό κλείσιμο στις Ευρωαγορές – Υποχώρησε ο αμυντικός κλάδος

Ανοδικό ήταν το κλείσιμο των Ευρωαγορών την Τρίτη (19/8), με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ουκρανικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,73%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,46% στις 24.413,03 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 9.191,75 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άλμα 1,21% στις 7.979,08 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 0,41% στις 15.302,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB έκλεισε θετικά με άνοδο 0,83% στις 42.995,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε ράλι 1,05% στις 7.962,93 μονάδες.

Χαμένες της ημέρας ήταν οι μετοχές του αμυντικού κλάδου λόγω της … ορατότητας που υπάρχει πλέον για περαιτέρω εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση πυρός και μακροπρόθεσμης ειρήνης στο ουκρανικό μέτωπο, με απώλειες άνω του 2%.. Συγκεκριμένα ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έκλεισε με πτώση 2,58%, με την ιταλική Leonardo να υποχωρεί κατά 10,1%, τη γερμανική Hensoldt κατά 9,5% και τον κατασκευαστή εξαρτημάτων για τανκ Renk κατά 8,2%