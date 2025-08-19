Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές – «Βουτιά» για τη SoftBank

Οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά την Τρίτη, μετά τις απώλειες στη Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν όψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις συνομιλίες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, που στόχευαν στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Παράλληλα, η επενδυτική εταιρεία SoftBank Group διέκοψε σήμερα το εννιαήμερο ανοδικό της σερί, καθώς η μετοχή της κατέγραψε πτώση έως και 5,69% μετά την ανακοίνωση επένδυσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SoftBank θα πληρώσει 23 δολάρια ανά μετοχή για το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Intel, η οποία έκλεισε στα 23,66 δολάρια τη Δευτέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,12% σε ασταθές κλίμα, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στη προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix παρέμεινε αμετάβλητος.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,31%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,71%.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,13%, μετά το υψηλό που κατέγραψε από τον Οκτώβριο του 2024 στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο δείκτης του Χονγκ Κονγκ Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,19%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,74%.