Με-1,17%-η-morgan-stanley-στην-ΕΧΑΕ

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το 1,17% της ΕΧΑΕ κατέχει έμμεσα η Morgan Stanley μετά από αγοραπωλησίες μετοχών.

Η MS προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Morgan Stanley

• Morgan Stanley International Holdings Inc

• Morgan Stanley International Limited

• Morgan Stanley Investments (UK)

• Morgan Stanley & Co International plc

• Morgan Stanley

• Morgan Stanley Capital Management, LLC

• Eaton Vance Management

• Boston Management and Research