    Tuesday, August 19

    Με 1,17% η Morgan Stanley στην ΕΧΑΕ

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

    Η MS προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422

    Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

    • Morgan Stanley
    • Morgan Stanley International Holdings Inc
    • Morgan Stanley International Limited
    • Morgan Stanley Investments (UK)
    • Morgan Stanley & Co International plc
    • Morgan Stanley
    • Morgan Stanley Capital Management, LLC
    • Eaton Vance Management
    • Boston Management and Research

