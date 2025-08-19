Μπέσεντ:-Οι-αμερικανικές-επενδύσεις-στην-intel-θα-στοχεύουν-στη-σταθεροποίηση-της-εταιρείας

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε επένδυση των ΗΠΑ στην Intel θα έχει ως στόχο να βοηθήσει την προβληματική εταιρεία κατασκευής τσιπ να σταθεροποιηθεί.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε επένδυση των ΗΠΑ στην Intel θα έχει ως στόχο να βοηθήσει την προβληματική εταιρεία κατασκευής τσιπ να σταθεροποιηθεί, ενώ ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ήθελε μετοχικό μερίδιο σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή της στους κατασκευαστές ημιαγωγών.

Ερωτηθείς για αναφορές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν μερίδιο 10% στην Intel, ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC: «Το μερίδιο θα ήταν μια μετατροπή των επιχορηγήσεων και ίσως αύξηση της επένδυσης στην Intel για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της εταιρείας για την παραγωγή τσιπ εδώ στις ΗΠΑ».

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα οποιουδήποτε αμερικανικού μεριδίου στην Intel, αλλά είπε ότι οποιαδήποτε επένδυση δεν θα είχε ως στόχο να αναγκάσει τις αμερικανικές εταιρείες να αγοράσουν τσιπ από την Intel.

Τα σχόλια του Μπέσεντ ήταν η πρώτη επίσημη απάντηση μετά το δημοσίευμα του - News τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται σε συνομιλίες για να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα τη Δευτέρα.

Τα σχόλιά του ήρθαν επίσης μια μέρα αφότου ο όμιλος SoftBank συμφώνησε να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ, η οποία δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό μετά από χρόνια αστοχιών της διοίκησης της εταιρείας.

Ο Λούτνικ, μιλώντας σε ξεχωριστή εκπομπή του CNBC, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «χάριζε» επιχορηγήσεις χωρίς απόδοση επένδυσης, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να αλλάξει αυτή την κατάσταση.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν έδινε κυριολεκτικά χρήματα στην Intel και στην TSMC δωρεάν, και όλες αυτές οι εταιρείες έδιναν απλώς τα χρήματα δωρεάν, και ο Ντόναλντ Τραμπ το άλλαξε αυτό λέγοντας: “Ε, θέλουμε ίδια κεφάλαια για τα χρήματα. Αν πρόκειται να σας δώσουμε τα χρήματα, θέλουμε ένα κομμάτι της δράσης για τον Αμερικανό φορολογούμενο».

Η Intel αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και κατέγραψε ετήσια ζημία 18,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, η πρώτη αυτού του μεγέθους από το 1986, καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις.