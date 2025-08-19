Ο-Μητσοτάκης-επιστρέφει-στο-Μαξίμου:-Ξεκινούν-απανωτές-συσκέψεις-ενόψει-ΔΕΘ,-σχεδιάζονται-περιοδείες-στη-Βόρεια-Ελλάδα

Με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου κλείνει και επισήμως ο κύκλος της σύντομης θερινής ανάπαυλας για το κυβερνητικό επιτελείο και ξεκινά ο κύκλος της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Μια ΔΕΘ που είναι ομολογουμένως απολύτως κομβική, προκειμένου η κυβέρνηση να «ξαναπιάσει» το νήμα και να διαφύγει του σπιράλ εσωστρέφειας που συνοδεύει κάθε δεύτερη τετραετία ιστορικά.

Με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη ξεκινούν προοδευτικά και οι συσκέψεις προετοιμασίας, τόσο για την πολιτική στρατηγική που θα περιγράψει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όσο και για την περίμετρο και τις στοχεύσεις του οικονομικού πακέτου που άπαντες εκτιμούν πλέον ότι θα κινείται περίπου στα 2 δισ., με «όπλο» και την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει στραμμένη την προσοχή του μόνο στα εντός συνόρων ζητήματα, αλλά και στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, στον απόηχο των χθεσινών επαφών στον Λευκό Οίκο.

Ο καλός Ιούλιος

Για την κυβέρνηση, η καλή είδηση ήρθε χθες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που πιστοποίησε την εξαιρετική πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος που «έκλεισε» τον Ιούλιο στα 8 δισ. Στο σκέλος των εσόδων, η εικόνα ήταν θετική, καθώς ανήλθαν σε 42,858 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 822 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου. Εξίσου καλή ήταν η πορεία των εσόδων από τους φόρους, 5,9% πάνω από τον στόχο. Η υπεραπόδοση οφείλεται τόσο στη βελτιωμένη είσπραξη των φόρων όσο και στην καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος της περασμένης χρονιάς. Τούτων δοθέντων, διαμορφώνεται ένα ικανό «μαξιλάρι», το οποίο η κυβέρνηση θα εκμεταλλευτεί με το βλέμμα στη μεσαία τάξη, προκειμένου να αναστρέψει το πολιτικό κλίμα. Βεβαίως, υπάρχει και η δεδομένη συνεννόηση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς υπάρχουν κοινοτικοί περιορισμοί ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες ενός προϋπολογισμού.

Σημειωτέον, όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στη ΔΕΘ, θα υπάρχει και μια πρώτη εικόνα για την πορεία του Αυγούστου, ενώ όπως και πέρυσι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα είναι «αρθρωτές», καθώς κάποιες θα υλοποιηθούν μετά τον Απρίλιο και την οριστικοποίηση των στοιχείων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2025.

Συσκέψεις και περιοδείες

Η επιστροφή του κ. Μητσοτάκη θα σημάνει και απανωτές συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες για μια σειρά θεμάτων και εκκρεμοτήτων. Πάντως, η τελική συζήτηση του πρωθυπουργού για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τη ΔΕΘ θα πρέπει να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει να ανέβει στις 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση για τα μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα έχει και επαφές με τους παραγωγικούς φορείς.

Παράλληλα, ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ θα «κλειδώσει» αυτές τις μέρες ένα πρόγραμμα πυκνών περιοδειών υπουργών, γενικών γραμματέων, βουλευτών και κομματικών στελεχών στους νομούς της Βορείου Ελλάδος που θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή πριν από τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης.

Όπως σημειώνουν κομματικά στελέχη της ΝΔ στο thetimes|-.gr, στους νομούς της βορείου Ελλάδος πρέπει να γίνει ακόμα πιο συστηματική δουλειά, ενώ τα κομματικά κλιμάκια θα είναι και το πρώτο στοίχημα του νέου γραμματέα Κώστα Σκρέκα, ο οποίος μαζί με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή καλείται να τρέξει το κομματικό «πυκνό» φθινόπωρο για τη Νέα Δημοκρατία, με βασικό στοίχημα τη διοργάνωση εσωκομματικών εκλογών για τις ηγεσίες των νομαρχιακών και των δημοτικών κομματικών οργανώσεων.