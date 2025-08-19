Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στήριξης για θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής – Η νέα προθεσμία

Έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 με τίτλο: «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής».

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Στόχος της παρέμβασης είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού θερμοκηπίων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας των κηπευτικών με ταυτόχρονη μετατόπιση σε καλλιεργητικές πρακτικές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της μεθόδου καλλιέργειας και την μείωση των εισροών ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και από νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου.

Στα 150 εκατ. ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα όρια του συνολικού προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο θα εξειδικευτούν στην οικεία πρόσκληση και δεν θα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Η ένταση στήριξης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της δαπάνης, τον τόπο της επένδυσης και την ιδιότητα του επενδυτή ως εξής:

1. Ένταση στήριξης 60% στις επιλέξιμες δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

1.1. Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής εντός των επιλέξιμων κατασκευών.

1.2. Συστήματα υδροπονίας / αεροπονίας.

1.3. Αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκινούμενα μηχανήματα (ελκυστήρες, μηχανές συλλογής κ.λπ.)

2. Ένταση στήριξης 50% στις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες.

3. Προσαύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την έδρα του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της στήριξης δεν υπερβαίνει :

3.1. Το 70% για δικαιούχους, των οποίων η έδρα βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

3.2. Το 65% για δικαιούχους των οποίων η έδρα βρίσκεται στη Θεσσαλία, στην ΠΕ Έβρου και στον Δήμο Δομοκού.

3.3. Το 65% για δικαιούχους των οποίων η έδρα βρίσκεται σε ηπειρωτικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

4. Για δαπάνες που υλοποιούνται από γεωργούς νεαρής ηλικίας, ανεξαρτήτως χωροθέτησης έδρας εκμετάλλευσης, προβλέπεται προσαύξηση της έντασης στήριξης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες με ανώτατη ένταση στήριξης το 70%.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης είναι διαθέσιμη μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΡΨΛ84653ΠΓ-9ΒΔ) έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr), καθώς και στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και του ΣΣ ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr).