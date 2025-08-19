Πλεύρης: Κάτω από 400 αφίξεις παράνομων μεταναστών τον Αύγουστο – Δεν θα γίνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων

Στην μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη προς Γαύδο, στα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και στο νέο νομοσχέδιο στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε τις τελευταίες 20 ημέρες οι μεταναστευτικές ροές παρουσίασαν πτώση, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν περίπου 3.500 αφίξεις μεταναστών: «Την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου είχαμε αφίξεις 2.642 ατόμων μέσα σε μια βδομάδα και τότε ήταν που πήραμε την απόφαση της τρίμηνης αναστολής του ασύλου. Από τις 9 Ιουλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαμε 913 άτομα. Μετά την τροπολογία έχουμε σε τρεις βδομάδες τεράστια πτωτική πορεία και το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου έχουμε κάτω από 400 αφίξεις σε έναν μήνα».

«Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια δουλειά και από την τροπολογία και από τη διπλωματία, γιατί γίνεται συνεχώς διπλωματικές κινήσεις και από τον υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, με το κομμάτι της Ανατολικής Λιβύης, αλλά έχει δοθεί και ένα μήνυμα ότι πλέον η Ελλάδα δεν εξετάζει άσυλο, κρατούνται όσοι έρχονται, μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης και δημιουργούνται και συνθήκες να βγουν οι πράξεις της απέλασης» πρόσθεσε ο Θάνος Πλεύρης.

Αφού αναφέρθηκε στην τροπολογία για την τρίμηνη αναστολής ασύλου, η οποία, όπως είπε, «έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά», τόνισε «να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια».

Με αφορμή, δε, το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι «ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή». ««Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν πολλά προγράμματα για αυτούς που παίρνουν άσυλο τώρα και προσπαθούν να τους εντάξουν. Αυτά τα προγράμματα – και εδώ θα είναι μια αλλαγή που θα κάνουμε από εδώ και πέρα – στηρίζονται κυρίως σε μια επιδοματική πολιτική. Επιδόματα ενοικίου, επιδόματα να ζουν. Σιγά σιγά η στροφή πρέπει να γίνει αλλού. Σταματάνε τα επιδόματα, μαθαίνεις τον άνθρωπο δεξιότητες που έχει πάρει άσυλο και πάει να δουλέψει. Η λογική πια σιγά σιγά είναι ότι “κύριε, εσύ εδώ μόλις πάρεις το άσυλο, δεν θα έχεις ένα σκασμό επιδόματα. Σιγά σιγά θα πρέπει να μάθεις κάτι, να μάθεις ελληνικά, να μάθεις μια εργασία, να πας να δουλέψεις, για να μην ζεις εις βάρος των φορολογουμένων που φρόντισαν να πάρεις άσυλο επειδή έρχεσαι από εμπόλεμη ζώνη”», εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

