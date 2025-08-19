«Πράσινο-φως»-στον-Σκλαβενίτη-για-το-big-project-στην-pitsos

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδιά της, μετά το «πράσινο φως» που έλαβε χθες για την αναδιαμόρφωση του ιστορικού εργοστασίου της Πίτσος στον Ελαιώνα, έκτασης 52 στρεμμάτων σε ένα σύγχρονο εμπορικό και ψυχαγωγικό προορισμό.

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε..

Το σχέδιο προβλέπει διώροφη υπεραγορά, χώρους εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους, αλλά και έναν «πολυχώρο-κεντρική αγορά» με δυνατότητα να φιλοξενεί εποχικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα. Συνολικά θα αναπτυχθούν πάνω από 47.000 τ.μ. δομημένων χώρων, με υποστήριξη από 788 θέσεις στάθμευσης.

Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί τη στρατηγική μετατόπιση της Σκλαβενίτης πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο super market. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς, ενός προορισμού, που θα συνδυάζει αγορές, εστίαση και εμπειρία, κάτι που αυξάνει τον χρόνο παραμονής και κατ’ επέκταση την κατανάλωση.

Για τη Σκλαβενίτης, είναι το πρώτο μεγάλο άνοιγμα σε μορφές λιανικής τύπου mall, χωρίς να εγκαταλείπει τον βασικό της πυρήνα τη λιανική τροφίμων. Η επένδυση εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.

Η Σκλαβενίτης αγόρασε το εργοστάσιο της Πίτσος δίνοντας περί τα 26 εκατ. ευρώ, αλλά η συγκεκριμένη επένδυση του λιανεμπορικού ομίλου στις υποδομές δεν είναι η μοναδική. Το νέο τριετές επενδυτικό πλάνο ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ και εστιάζει από νέα εργοστάσια, όπως αυτό του έτοιμου φαγητού, μέχρι logistics hubs μεγάλης κλίμακας.

Σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. διαθέτει 459 καταστήματα, 4 κέντρα διανομής παραγγελιών eMarket και 7 κέντρα διανομής στην Ελλάδα, εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 683.000 πελάτες καθημερινά, απασχολεί 35.101 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε επίπεδο ομίλου διαθέτει 541 καταστήματα, απασχολεί 40.418 εργαζομένους και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 712.000 πελάτες. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις το 2023 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός), ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 5,16 δισ. ευρώ.