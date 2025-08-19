Ρεκόρ-στις-εκροές-κεφαλαίων-από-τις-τράπεζες-της-Κίνας

Οι εκροές κεφαλαίων από την Κίνα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των έντονων αγορών περιουσιακών στοιχείων στο Χονγκ Κονγκ από επενδυτές που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα. Αυτό συνέβη μετά την εφαρμογή νέων μέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς, σύμφωνα με δημοσίευμα του -. Οι επενδυτές από την ηπειρωτική Κίνα έσπευσαν να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες, αυξάνοντας σημαντικά τις αγορές τους σε περιουσιακά στοιχεία στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος, οι εγχώριες τράπεζες μετέφεραν το ποσό ρεκόρ των 58,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρή βάση στο εξωτερικό για λογαριασμό των πελατών τους, με σκοπό τις επενδύσεις σε διάφορους τίτλους. Αυτό το ποσό είναι ενδεικτικό της σημαντικής κίνησης κεφαλαίων που παρατηρήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα.

Αυτή είναι η υψηλότερη μηνιαία εκροή που έχει καταγραφεί από την έναρξη της συλλογής τέτοιων δεδομένων το 2010. Η αύξηση αυτή υπογραμμίζει μια σημαντική αλλαγή στις επενδυτικές ροές και τη δυναμική της αγοράς.

Η απότομη αύξηση της εκροής κεφαλαίων οφείλεται εν μέρει στις μαζικές αγορές μετοχών του Χονγκ Κονγκ από επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας κατά τη διάρκεια του έτους και στην επέκταση του προγράμματος Southbound Bond Connect τον Ιούλιο. Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει περισσότερες επενδύσεις σε ομόλογα που εκδίδονται εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους επενδυτές. Η επέκταση του προγράμματος επέτρεψε σε περισσότερους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αγορά offshore ομολόγων.

Ταυτόχρονα, ξένα κεφάλαια συνέχισαν να μειώνουν τις θέσεις τους σε κινεζικά ομόλογα, πιθανώς λόγω της μείωσης της σχετικής ελκυστικότητάς τους σε σύγκριση με πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και άλλες παγκόσμιες επενδυτικές επιλογές. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και οι επενδυτικές στρατηγικές.

Η Κίνα αναμένεται να επιτρέψει κάποια εκροή κεφαλαίων φέτος, εκμεταλλευόμενη το περιβάλλον του αδύναμου δολαρίου για να απελευθερώσει σταδιακά τον λογαριασμό κεφαλαίων της. Αυτή η κίνηση στοχεύει να βοηθήσει τη μακροπρόθεσμη διεθνοποίηση του γιουάν. Τον Ιούνιο, οι ρυθμιστικές αρχές αύξησαν το ποσό που μπορούν να επενδύσουν οι εγκεκριμένοι επενδυτές σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, δίνοντας τους μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις τους.