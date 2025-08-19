Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» – Δείτε φωτογραφίες

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν ένα λουτρό που κάποτε ανήκε στον Ρωμαίο πολιτικό, ρήτορα, δικηγόρο και φιλόσοφο Κικέρωνα. Τα ερείπια των αρχαίων λουτρών βρέθηκαν στη βυθισμένη πόλη Βάιες, στην ακτή του κόλπου της Νάπολης.

Δύτες ανακάλυψαν ένα περίτεχνο μωσαϊκό τρία μέτρα κάτω από τα κύματα, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν λιμάνι. Αυτή είναι η τοποθεσία όπου, σύμφωνα με αρχαίες πηγές, ο Κικέρωνας είχε τη βίλα του, βυθίστηκε στη θάλασσα περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ., σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι Βάιες ήταν κάποτε μια ακμάζουσα λουτρόπολη όπου οι πλουσιότεροι και ισχυρότεροι πολίτες της Ρώμης έρχονταν για να ξεφύγουν από τη ζέστη του καλοκαιριού και να απολαύσουν τα νερά που ήταν πλούσια σε μέταλλα.

Σε ανάρτηση στο Facebook, το Αρχαιολογικό Πάρκο Φλεγραίων Πεδίων έγραψε: «Η υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος είναι ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στα λουτρά της βίλας του Κικέρωνα».

Το ψηφιδωτό δάπεδο θα βρισκόταν κάποτε πάνω από ένα προηγμένο ρωμαϊκό σύστημα θέρμανσης, μετατρέποντας το δωμάτιο σε σάουνα. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το δίκτυο σωλήνων και πυλώνων που αντλούσε τον ζεστό αέρα ομοιόμορφα σε όλο το λουτρό ήταν ακόμα άθικτο μετά από σχεδόν δύο χιλιετίες κάτω από το νερό.

«Λιμάνι της ακολασίας»

Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., η πόλη είχε γίνει το αρχαίο αντίστοιχο του Μόντε Κάρλο και ήταν ένα φημισμένο κέντρο διασκέδασης και… ακολασίας. Πρόσωπα όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Αύγουστος και ο Νέρων συνέρρεαν στην πόλη για να επιδείξουν τον πλούτο τους και να διοργανώνουν ατελείωτα πάρτι.

Η πόλη έγινε σύντομα συνώνυμη της απόλαυσης και της αμαρτίας, με τον ποιητή Σέξτο Προπέρτιο να την περιγράφει ως «δίνη πολυτέλειας» και «λιμάνι της ακολασίας». Ωστόσο η πόλη άρχιζε να βυθίζεται εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή.

Μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ., μεγάλο μέρος της πόλης βρισκόταν 4-6 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, αφήνοντας πίσω ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαιολογικά πάρκα της Ιταλίας.

Μετά την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1940, οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν σιγά-σιγά τα χαμένα ερείπια της «πόλης της αμαρτίας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το 2023, δύτες ανακάλυψαν ένα άθικτο ψηφιδωτό δάπεδο, που στηρίζεται από μικρούς πλίνθινους πυλώνες και περιβάλλεται από κεραμικά θραύσματα.

Τα λουτρά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου δωματίων, πισίνων και διαδρόμων που εξυπηρετούσαν τη ρωμαϊκή ελίτ.

Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, γεννημένος το 106 π.Χ., ήταν διάσημος λόγιος και δικηγόρος στην αρχαία Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, αγωνίστηκε μάταια για να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες της Ρώμης, καθώς η πόλη βυθιζόταν σε εμφύλιο πόλεμο από τον οποίο θα γεννιόταν η Αυτοκρατορία.