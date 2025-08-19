Στρατηγική-εξαγορά-από-την-hellenic-catering-στη-Μυτιλήνη

Η Hellenic Catering, η θυγατρική του ομίλου Vivartia που δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης έτοιμων γευμάτων και τροφίμων, έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου 7,7% και υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών.

Παράλληλα προχώρησε σε αναδιάρθρωση δανεισμού, σε επενδύσεις σε υποδομές και στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου σε εταιρεία catering στη Λέσβο, μια κίνηση που ενισχύει την περιφερειακή της παρουσία και ανοίγει δρόμο για νέες συνέργειες.

Με έδρα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και κέντρο διανομών στην Παλλήνη Αττικής, η εταιρεία ενίσχυσε τα οικονομικά της μεγέθη χάρη στη συνδυασμένη ώθηση από την αυξημένη καταναλωτική κίνηση και την άνθηση του τουρισμού. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 95,84 εκατ. ευρώ, έναντι 88,96 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι πωλήσεις στον βιομηχανικό κλάδο αυξήθηκαν κατά 9,8% (27,39 εκατ. ευρώ), ενώ στον εμπορικό κλάδο κατά 6,9% (68,45 εκατ. ευρώ). Παρά τη μικρή υποχώρηση του EBITDA στα 8,74 εκατ. ευρώ από 9,38 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,52 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23%, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 1,67 εκατ. ευρώ από 0,75 εκατ. ευρώ το 2023.

Το 2024 σημαδεύτηκε από σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Στο τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία, σε συνεργασία με τις τράπεζες, αναδιαπραγματεύθηκε ομολογιακά δάνεια, πετυχαίνοντας χαμηλότερα επιτόκια, επιμήκυνση διάρκειας και δυνατότητα έκδοσης νέων ομολογιών. Η κίνηση αυτή μειώνει το χρηματοοικονομικό βάρος και ενισχύει τη ρευστότητα.

Απέκτησε το 70% της Τζανέτος Εμμ. Α.Ε., εταιρείας catering με έδρα τη Λέσβο, ενισχύοντας την παρουσία στα νησιά και δημιουργώντας προϋποθέσεις για συνέργειες στην παραγωγή, διανομή και προμήθειες.

Παράλληλα υλοποίησε επενδύσεις 1,13 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση υποδομών, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού και αγορά οχημάτων διανομής, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, κυρίως για το δίκτυο των Goody’s, Flocafe, Everest και για τον τομέα HoReCa, που εμφανίζει υψηλές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα 0,64 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 1,62 εκατ. ευρώ, από κέρδη εις νέον. Για εφέτος, η διοίκηση προβλέπει περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας.

Σε ότι αφορά την Τζανέτος Εμμ. Α.Ε., γνωστή ως «Ελαΐτις Catering», στην οποία από τον περασμένο Νοέμβριο ελέγχει το 70%, η εταιρεία από τη Λέσβο εμφάνισε κύκλο εργασιών 13,42 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,9% σε σχέση με το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 2,63 εκατ. ευρώ (+28%).

Η εταιρεία, η οποία ενσωματώθηκε πλήρως στον όμιλο Evergood (υπο-όμιλος Vivartia) μετά τη μεταβίβαση μετοχών τον Νοέμβριο 2024, λειτουργεί χωρίς τραπεζικές υποχρεώσεις, με ίδια κεφάλαια 3,39 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,81 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα το Δ.Σ. προτείνει διανομή μερίσματος 72 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 2,51 εκατ. ευρώ.