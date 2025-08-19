Τηλεδιάσκεψη-Ευρωπαίων-ηγετών-για-την-αποτίμηση-των-συναντήσεων-στην-Ουάσινγκτον

Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών συγκάλεσε στις 2 μμ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Στην τηλεδιάσκεψη θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στις 12:30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.