Τηλεδιάσκεψη-Ευρωπαίων-ηγετών-για-την-αποτίμηση-των-συναντήσεων-στην-Ουάσινγκτον

Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών συγκάλεσε στις 2 μμ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.
Στην τηλεδιάσκεψη θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στις 12:30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.
