    Tuesday, August 19

    Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την αποτίμηση των συναντήσεων στην Ουάσινγκτον

    Πολιτική
    Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την αποτίμηση των συναντήσεων στην Ουάσινγκτον

    Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών συγκάλεσε στις 2 μμ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

    Στην τηλεδιάσκεψη θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στις 12:30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

